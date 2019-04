Jeg gider kun at høre om dine drømme, hvis jeg er med

For et par år siden var jeg au pair hos Anita Bay Bundegaard. Sammen med sin mand havde hun installeret sig i en schweizisk alpehytte, og oppe under taget havde de indrettet et værelse, hvor jeg kunne bo. Om dagen skulle jeg lave kaffe og købe ind, og hvad jeg ellers fik tiden til at gå med, står hen i det uvisse. Men jeg kan huske, at jeg brugte meget tid på at kigge ud over de sneklædte bjergtinder.

Jobbet fik jeg, da Anita fortalte, at hun ville forlade Politiken til fordel for et internationalt job, der krævede, at hun slog sig ned i Genève. Vi havde været kolleger i flere år, og hun var en del af min hverdag. Derfor var det måske helt naturligt, at jeg havde den drøm. For selvfølgelig har jeg aldrig været au pair hos familien Bundegaard. Det var bare noget, jeg drømte.

En anden gang drømte jeg, at jeg var verdens første mand, der nedkom med et barn. Jeg husker, hvordan min mave blev større og større. Hvordan folk kiggede på mig på gaden, og hvordan jeg deltog i et hav af tv-programmer, hvor jeg fortalte om at være en drægtig mand. Lige indtil jeg vågnede og lå og undrede mig over, at jeg kunne drømme noget så mærkeligt.

For mange år siden delte jeg lejlighed med min gamle veninde Camilla i Paris. Vi var begge taget til Frankrig for at læse, men vi brugte rimelig meget tid på at sidde og snakke i vores lille køkken, mens vi ristede brød og lavede te.

Hver morgen indledte Camilla med at fortælle om den foregående nats drømme. Nogle gange havde hun fløjet i trapez og været fastansat i et cirkus. Andre gange var hun glaspuster eller keramiker.

Alt sammen meget langt fra det intellektuelle miljø, hun bevægede sig rundt i på universitetet i Paris, og sikkert et udtryk for, at hun savnede at være kreativ, blev vi enige om, når vi analyserede hendes drømme. For det gjorde vi selvfølgelig uden at have det mindste begreb om, hvad noget som helst betød – andet end at vi havde hørt, at hvis man drømmer, at ens tænder falder ud, så er det et udtryk for, at man er ved at miste kontrollen.

Det drømte hun aldrig, men ellers må jeg indrømme, at jeg ikke kan huske ret meget fra hendes drømme. For jeg synes ikke, at andres drømme er rigtig interessante, men jeg elsker at fortælle om mine egne.

Når jeg overlevede et helt år med at lytte til Camillas drømme, er det nok, fordi vi ikke havde så meget andet at lave – medmindre vi åbnede de bøger, vi var i byen for at læse, eller gik til undervisning.

Mit vilde natteliv

Jeg ved ikke, hvorfor det er kedeligt at lytte til andres drømme, men måske hænger det sammen med, at det jo ikke er noget virkeligt, folk taler om. Det hele er foregået inde i deres hoved, mens de har ligget og boblet under en tyk dyne, og både den, der har haft en drøm, og vi, der skal høre om den, ved, at drømmen aldrig bliver virkelighed.