Fru Visse, min datter skal ikke ud i tovene, og hun bedes fritaget fra sidespring

Vi ska’ til gymnastik. Jeg er i den anledning ved at forfatte et fritagelsesbrev, med min mors ret uefterlignelige og stortsvungne krussedulleskrift:

Bjerringbro, den 34. september 1973, Til Lises gymnastiklærerinde Fru Visse, Da min datter ikke har lukket et øje, hele natten grundet en omsiggribende hovedpine, som bevirkede, at hun måtte tilbringe en rum tid på badeværelset, hvor medicinskabet med lidt af hvert i befinder sig, til stor gene for andre i husstanden (som udover mig består af en ikke så begavet Golden Retriever), som osse har behov for at visitere det lille hus, en til to gange natligt ...

Men så er døren låst, og jeg bliver nødt til at træde af på naturens vegne i en blomsterkumme med tagetes uden toiletpapir. Så må man sidde og dryppe af der, til avisbudet Henry kommer på sin ikke så støjsvage Kreidler og smider avisen i indkørslen og lige når at råbe: »Hwahæwledlæggerdoenlårtidemtagetes?«, og man svarer »Tak, i lige måde«, for jeg aner ikke en fløjtende fis om, hvad Henry mon kævler op om på klingende skingrende jydesprache, og det vil osse være mærkeligt at spørge ind til, med nøgenheden i tagetes og natkjolen oppe om ørerne.

Hun er helt og aldeles uegnet til at deltage i legemsudfoldelse, hverken på gulv, i tovene eller i luften

Anyways ... nu er det jo ikke mig, det her skal handle om, men min datters hovedpine, som jeg på det kraftigste må pointere gør, at hun er helt og aldeles uegnet til at deltage i legemsudfoldelse, hverken på gulv, i tovene eller i luften, og ydermere vil jeg anbefale, at hun i forbindelse med hovedværken ikke deltager i gymnastiske udfoldelser i form af spring over buk, ged, plint eller hest.

Ej heller bør hun beordres til tops i de lede glatte tove, som gymnastikduksen trækker ud via et snoreværk, der hyler og skriger, som var det tolv katte, man trækker i halen, og som vi alle var bedre tjent mæ’ blev anbragt på Teknisk Museum i Helsingør.

Hovedet banker

Nå, fru Visse, De skal jo osse i gang mæ’ Deres pigelegemsudfoldelser, men De må forstå, at min datters hovedpine, ja, det er jo hendes egen hovedpine, men jeg vil alligevel henstille til, at De lader hende slippe for at bevæge sin ungpigefigur, da hendes hoved banker noget så eftertrykkeligt.

Osse selvom De igen-igen skulle vælge at lade pigerne spille høvdinge- eller stikbold, fordi De ikke orker at styre dem. Den slags skal hun ej, og hun synes heller ikke, det er sjovt altid at være holdleder og skulle vælge og vrage.

»Ta’ mig, ta’ mig«, hviner pigebørnene, mens de hopper op og ned i deres syntesedragter mæ’ gympolyesterpolstring med begyndende brystpartier i. Som altid står Gunvor ladt tilbage, og de to holdledere skændes højlydt om, hvem der nu skal ha’ Gunvor mæ’ på slæb. Synd for Gunvor, men min datter trøster sig, i min egenledhed, med, at Gunvor garantrisse bliver atomfysiker, og hun selv deltidstarmrenser nede på andelssvineslagteriet. Nå, det var et sidespring.

Lugt af løgsuppe

Hvis De alligevel har tænkt Dem, at min datter skal udføre stangspring – eller sidespring – så må jeg gøre Dem opmærksom på, at hun til dette er ganske uegnet. Hun får yderligere udslæt over lugten i gymnastiksalen, som giver hende mindelser om den hæslige hormonsvedige løgsuppe, jeg til tider serverer.

Nå, men hvis De, Fru Visse, skulle tro, at der er noget at komme efter, med hensyn til rigtigheden af min datters hovedpine samt dette brev, så skal De ej heller sætte Deres himmelstræbertud op efter, at den plagede datter agter at dukke op til afsansningsballet, da det er et falsum, punktum.

Farvel mæ’ Dem, Fru Visse, og på forhånd tak for gymnastikunddragelsen. Vid, det ikke er en ære, platsko og gymgummidragt at bære.