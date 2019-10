Jeg kan godt: En aften med penislotteri og Otto på bordet

FOR ABONNENTER

Halløjsasa, her har I mig tilbage. Kaffe og kage, frem og tilbage. Nu helt grøn i hovedet. Jeg kan godt li’ at gøre lidt ud af mig selv, hvis jeg skal ud. Det er en olivenansigtsmaske, som dukkede op i bunden af en kasse med udbrændte nyloner, som for let fik en skavank. Man skal ikke skyde spurve mæ’ kanoner. Eller bringe medocin ud mæ’ droner.