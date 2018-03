Professor: Parallelsamfund er ikke særlig udbredt i Danmark Flertallet af tyrkiske indvandrere føler sig moderat eller tæt knyttet til danskere, og mange har danske venner. Så kan man sige, at de lever i et parallelsamfund?

Mine kolleger har travlt med at problematisere regeringens brug af betegnelsen ’parallelsamfund’. Med rette. For gruppen af indvandrere med koncentrerede sociale problemer og afvigeradfærd udgør helt åbenlyst ikke et ’samfund’.

En nylig ministeriel rapport sammentæller 28.000 familier med vidt forskellig oprindelse, der dårligt kan kommunikere med hinanden. De har ikke fælles sprog (ud over måske dansk), aktiviteter eller medier. Det eneste, de har tilfælles, er, at de har måttet bosætte sig i nogle billige boligområder og klarer sig dårligt på arbejdsmarkedet. Det kan man ikke kalde et samfund.

Det efterlader dog et mere akademisk spørgsmål om, hvorvidt der overhovedet er parallelsamfund i Danmark.

Sådanne ’samfund’ kan opstå, hvis et større antal indvandrere opretholder kulturen fra et fælles hjemland. I indvandrerforskningen betegnes disse diaspora. De har fælles sprog, aktiviteter og hjemlandsmedier. Chinatowns er et klassisk eksempel.

Lad os her se nærmere på de 32.606 indvandrere og 30.101 efterkommere fra Tyrkiet (tal fra 2017). Det er den største ikkevestlige gruppe i Danmark. Har de udviklet et parallelsamfund?

Et langt stykke af vejen er tilhørsforhold et følelsesmæssigt spørgsmål. Det kan man ikke måle i registre

Analysen er baseret på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse fra 2015 blandt flere end 200 indvandrere fra Tyrkiet, der kom i 16-års alderen eller senere. Respondenterne havde i 2015 i gennemsnit levet 23 år i Danmark.

En første nuancering er, at man kan tage del i både majoritets- og oprindelseslandskulturen. Indvandrerforskningen peger på, at de mest succesfulde indvandrere ofte er såkaldte dualkulturelle. Bekymringen opstår, hvis diasporaen er lukket omkring sig selv. Den næste nuancering er, at det er ganske svært at måle, hvornår en diaspora lukker sig. Et langt stykke ad vejen er tilhørsforhold et følelsesmæssigt spørgsmål. Det kan man ikke måle i registre. Man må spørge.

I undersøgelsen spurgte vi direkte om følelse af tilknytning til henholdsvis danskere og tyrkere bosat i Danmark. Det hyppigste svar er, at tyrkerne føler sig »moderat« tilknyttet til danskerne. Det angives af 39 procent. Det næsthyppigste svar er, at de føler sig »tæt« knyttet til danskerne (34 procent).

Der er dog samtidig et mindretal på 6 procent og 16 procent, der henholdsvis »slet ikke« eller »svagt« føler tilknytning til danskerne. Adspurgt om forholdet til andre tyrkere bosat i Danmark er det hyppigste svar, at man føler sig »tæt« knyttet til disse. Kun et mindretal på 2 og 8 procent angiver »slet ikke« eller »svag« tilknytning til andre med tyrkisk baggrund.

Nærstuderer man tabellen nedenfor, er tallet i nederste venstre hjørne en indikation på et parallelsamfund. De 2 procent, der »slet ikke« har tilknytning til danskerne og »meget tæt« tilknytning til tyrkerne, kan siges at leve i et parallelsamfund. Man kunne udvide det til de 15 procent, der »slet ikke« eller kun »svagt« føler sig knyttet til danskerne og samtidigt føler sig »tæt« eller »meget tæt« knyttet til tyrkerne. Men under alle omstændigheder har vi at gøre med et mindretal. De fleste førstegenerationstyrkere føler sig både knyttet til danskerne og tyrkerne.

GRAFIK!!

Et lidt mere håndfast mål er venskabsrelationer. Det hyppigste svar blandt de adspurgte indvandrere fra Tyrkiet er, at »mange« af deres venner har dansk oprindelse. Det angives af 36 procent. Det næsthyppigste svar er, at »nogle få« af deres venner har dansk oprindelse. Det angives af 34 procent.