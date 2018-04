Ud med erfaring - ind med fornyelse: Magtskifte ryster ikke hospitaler

»Du blev valgt til Viborg Amtsråd i 1981, da jeg selv gik i børnehave, finansministeren gik i 3. klasse, og sundhedsministeren gik i dagpleje«.

Sådan sagde økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i forrige uge, da Danske Regioner afholdt generalforsamling i Aarhus.

Ordene var møntet på afgående formand, Bent Hansen, der torsdag får sin officielle afskedsreception i regionernes domicil på Dampfærgevej på Østerbro i København. Indenrigsministeren kunne også have valgt at tilføje i sin tale: Ja, Bent, du blev valgt til amtsrådet, året før din nye afløser, Stephanie Lose, blev født.

Hospitalernes top Danske Regioner blev oprettet i 2007 og står for driften af sundhedsvæsnet og et budget omkring 110 mia. kr. årligt.

Indtil forrige torsdag var Bent Hansen (S) formand. I 36 år har han været aktivt i amtråds- og regionspolitik.

Stephanie Lose (V), der også er regionsrådsformand i Syddanmark, er ny formand for Danske Regioner.

Ulla Astman (S), regionsrådsformand i Nordjylland, er 1. næstformand og Pia Kjærsgaards mand, Henrik Thorup (DF) fra Hovedstaden er 2. næstformand.

Region Hovedstaden ledes af Sophie Hæstorp Andersen (S), Sjælland af Heino Knudsen (S), Midtjylland af Anders Kühnau. Vis mere

Fra 69 til 35

For med regionskongen Bent Hansens afgang fra politik kommer der et regulært generationsskifte i toppen af det danske sundhedsvæsen. Fra en gammel mand (69 år) til en ung kvinde (35 år). Fra erfaring til fornyelse. Fra en gammel magtpolitiker til en, der af nød – måske lyst – er nødt til at lytte og være inddragende. Fra en officiel Bent i traditionelle medier til en personlig Stephanie på sociale medier.

Socialdemokraten Bent Hansen er med sine i alt 36 år i amts- og regionspolitik den mest indflydelsesrige enkeltperson i udviklingen af og med ansvar for det danske sundhedsvæsen nogensinde.

Foto: Casper Dalhoff Bent Hansen har haft enorm betydning for sundheds-politikken, og nu skal en af de fem nye regionsformænd overtage posten.

Han er flere gange blevet kaldt den bedste sundhedsminister, Danmark aldrig fik, og er af fagbladet Dagens Medicin kåret som den mest magtfulde person i sundhedssektoren siden 2011 – dermed vægtigere end skiftende statsministre.

Derfor talte onde tunger også om, at regionerne ville blive lagt i graven med Bent Hansens afgang, en kongstanke, Venstre allerede plantede op til 2011-valget. Men bekymringen deler de færreste i dag, da de regeringsbærende partier ikke har noget alternativ. Og fordi regionerne har leveret al den sundhed for de årlige 110 milliarder skattekroner, som landspolitikerne har ønsket.

Amternes dårlige resultater på kræft- og hjerteområdet er eksempelvis bortopereret, og vi kan igen være stolte af hospitalernes indsats.

Derfor ser alle mod den kun 35-årige Stephanie Lose, ny frontfigur for regionerne og sidste år den ’kun’ 19.-mest magtfulde person i sundhedsvæsnet ifølge Dagens Medicins vurdering.

Nu skal hun tegne sundhedssektoren og styre udviklingen i en tid med markant øgede behandlingsbehov fra stadigt flere ældre og en krævende befolkning.

Synes mild, men er også iskold

Mens Bent Hansen betegnes som en magtpolitiker af den gamle skole, der opnåede resultater, men med al sin tunge erfaring også kunne blive noget stram i det rynkede betræk, når nyere, mindre erfarne kolleger spurgte til velkendte sager, skal Stephanie Lose først til at opbygge en solid viden om et af de mest komplicerede velfærdsområder.

Der står dog allerede respekt om den lyse kvinde, der kan synes mild i sin fremtoning, men som bag facaden kan være iskold.