Undersøgelse viser: Klart flertal af blå folketingspolitikere mener, at ligestilling allerede er opnået eller gået for langt

Undersøgelsen viser en signifikant forskel mellem de politiske partier, hvor partierne i blå blok (DF, K, V og LA) fortrinsvis støtter de to første svarmuligheder, hvor ligestillingen stort set er opnået eller endog er gået for langt. Med lån fra kriminalromanen kalder vi disse attituder ’ligestilling som en closed case’.

Partierne i rød blok (R, S, SF og EL) støtter derimod fortrinsvis de svarmuligheder, som betegner, at der stadig er nogen eller udpræget kønsuligestilling i samfundet. Analysen af samspillet mellem køn og parti giver det bemærkelsesværdige resultat, at alle mandlige respondenter fra de borgerlige partier mener, at ligestillingen stort set er opnået eller er gået for langt. De relativt få folketingsmedlemmer fra blå blok, som mener, at der stadig er manglende ligestilling, er alle kvinder. En rimelig tolkning er, at der bag den almindelige tilslutning til princippet om ligestilling ligger forskellige opfattelser og ambitioner i relation til, hvad ligestilling reelt indebærer. Uanset alle internationale definitioner og opstillede mål om paritet, f.eks. i Holdbarhedsmålene.

Hvis ligestilling anses for allerede nået, kan resultatet her bidrage til at forklare den danske stagnation i ligestillingsreformer, trods den næsten hegemoniske støtte til princippet om ligestilling. Det løser også gåden om, hvordan et parti som DF, der i dag går så stærkt ind for ligestilling som en ’dansk værdi’, samtidig historisk har stemt imod det meste af ligestillingslovgivningen – nemlig fordi ligestillingen ifølge alle respondenter fra DF stort set er opnået eller er gået for langt.