Det ømme punkt: Brutaliteten har lært David Trads partilinjen

Normalt er det skønt for et parti, når nye kræfter melder sig under fanerne. Det gælder ikke mindst offentligt kendte mennesker, der er klar til at kæmpe med.

Men smilene var stive flere steder i den socialdemokratiske top, da journalist David Trads i weekenden erklærede, at han vil være partiets folketingskandidat i den nordsjællandske Egedal-kreds.

På den positive side ser partiledelsen det som et tegn på, at Mette Frederiksens projekt har en bred tiltrækningskraft også hos folk, der er skeptiske over for det socialdemokratiske kursskifte i udlændingepolitikken – trods al den parlamentariske ballade med Alternativet og Radikale Venstre.

Hvis nogle havde ventet, at den åbenmundede kommentator ville blive en intern oprører mod partilinjen, bliver de altså tilsyneladende skuffede

Men flere i S-toppen mener, at Trads er et kulturradikalt vrøvlehoved, der ikke har konsistente synspunkter om andet end sine egne kvaliteter. Trads har ligget et langt stykke til venstre for S i værdipolitikken, som regler for håndtryk, burkaer og den slags nu kaldes.

Så sent som for en måned siden kaldte David Trads loven om burkaforbud, som Socialdemokratiet støtter, et »indgreb i friheden«, der bl.a. var dirigeret af »ayatollaherne i Dansk Folkeparti«.

S-toppens primære bekymring om David Trads handler dog mindre om politik end om hans stabilitet. Han mener, synes socialdemokratiske iagttagere, snart det ene og snart det andet.

På partilinjen

Så kan en statsminister Mette Frederiksen sove roligt, hvis David Trads sidder på det 90. mandat? Ja, svarer Trads i dag.

Konkret ville han som folketingsmedlem have stemt ja til burkaloven, sammen med både dem, han kaldte ayatollaher, og den socialdemokratiske gruppe, hvis han sad i Folketinget: »Jeg vil i enhver sag stemme sammen med den socialdemokratiske folketingsgruppe«, siger Trads om sin fremtidige modus operandi på tinge. Uden undtagelser.

I så fald høster den socialdemokratiske partitop ikke mindst frugterne af den uhyre brutalitet, den udviste over for tidligere fødevareminister Mette Gjerskov, der stemte imod burkaloven.

Gjerskov mistede ikke alene sin post som udviklingsordfører, hun blev også udfordret i sin opstillingskreds i Roskilde, en revolte, som partitoppen havde en klar finger med i spillet i trods forsikringer om det modsatte. Siden har vi ikke hørt meget til Gjerskov, og man kommer næppe til det igen – uagtet at vælgerne på Sjælland måske belønner hende med et godt valg for hendes dissens i burkasagen.

Der har i partiet været aktive undersøgelser af den dramatiske mulighed for ligefrem at ekskludere Gjerskov af den socialdemokratiske folketingsgruppe, hvis hun fremturede med sit oprør.

Politisk dødsstraf med to formål

Den politiske dødsstraf til Gjerskov havde to formål. For det første var det et signal til omverdenen – og ikke mindst Dansk Folkeparti – om, at Socialdemokratiet mener kursændringen alvorligt: Man er klar til at slå tænderne ud på interne oprørere. For det andet var det et internt signal: Der bliver ikke tålt den mindste afvigelse fra partilinjen på dette område.