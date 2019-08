(ARKIV) FILE PHOTO: Snow covered mountains rise above the harbour and town of Tasiilaq, Greenland, June 15, 2018. Et angiveligt ønske hos Donald Trump om at købe Grønland af Danmark afvises af både danske og grønlandske politikere. USA har tidligere forsøgt at købe øen. Det skriver Ritzau, fredag den 16. august 2019.. (Foto: Lucas Jackson/Ritzau Scanpix)