Forsker i boligforhold: Boligblokkene er bedre end deres rygte Når det hele går op i etnisk herkomst og hudfarve, mister vi blikket for, at boligpolitikken fastlåser problemerne i de udsatte boligområder, siger boligforsker Troels Schultz Larsen.

Det er et stort problem, at de forsømte almene boligområder bliver omtalt som huller i landkortet og ghettoer, for det medvirker bestemt ikke til, at det boligsociale arbejde kan lykkes«.

Sådan lyder det fra lektor Troels Schultz Larsen, som forsker i de forsømte boligområders dårlige ry.

Er virkelighedens problemer ikke mere afgørende end tonen i debatten?

»Når hele boligområder bliver stigmatiseret, rammer det alle beboerne – også nytilflyttere, der slet ikke har andel i områdets blakkede historie. Det er en kollektiv afstraffelse. Desuden dækker stigmatiseringen over, at hovedårsagerne til områdernes problemer er den måde, vi har indrettet arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og boligmarkedet på. Årsager, der ligger uden for selve boligområdet«.