Teateraktuelle Zaki Youssef: »Problemet er, at der aldrig er nogen, der kan give et klart svar på, hvad danskhed er« Giver det overhovedet mening at tale om danskhed som en række specifikke og eksklusive værdier? Nej, svarer skuespiller og rapper Zaki Youssef, der er aktuel med ny teaterforestilling.

Dyrker du frisindet? Får du hygget nok? Kan du teksten til ’Jens Vejmand’? Læser du dette i lyset fra en PH-lampe? ’Har du set Matador’?

I dette årtusind er danskheden blevet diskuteret og kanoniseret ad flere omgange. Det seneste bud på en gennemgang af danskhedens karakter kommer fra Zaki Youssef.

Zaki Youssef Født 1979 i Danmark. Dansk rapper, skuespiller og dramatiker. Zaki Youssef vandt i 2011 Reumerts Talentpris. ’Der var et yndigt land’ spiller fra 25. januar til 24. februar på Sort/Hvid i København. Musikken til ’Der var et yndigt land’ er komponeret af dj og producer Turkman Souljah.

Den 38-årige danskegyptiske dramatiker, musiker og skuespillers forestilling ’Der var et yndigt land’ ser nærmere på folkesjælen og selvforståelsen i en nation, som Youssef er begyndt at betragte som »en hysterisk teenager med identitetskrise«:

»Teenagere bliver tit påståelige i deres selvfortælling og identitet. ’Jeg er skater’, siger de, og så opfører de sig næsten overdrevet skater-agtigt. ’Jeg er rigtig gavmild’, kan de også finde på at sige. Hvorfor fortæller du mig det? Bare vær gavmild, så skal jeg nok selv registrere det. Jo mere man hviler i sig selv og sin egen identitet, jo mindre har man behov for at fortælle omverdenen, at man gerne vil opfattes på en bestemt måde. Det fokus, der har været på danskheden som begreb, virker lidt desperat«, siger Zaki Youssef.

Kigger du på, hvad Luther også stod for, så vil de fleste moderne danskere nok ikke acceptere hans syn på eksempelvis jøder og kvinder

De store flygtninge- og migrationsstrømme mod Europa fik i 2015 debatten om danske værdier til at tiltage i styrke – ifølge Zaki Youssef fordi Danmark som nation ville »præsentere et samlet billede af en nation for de mennesker, som nu kom til Danmark«.

For ham selv gav debatten om flygtninge og migranter anledning til teaterstykket ’Jeg hører stemmer’ om opvæksten med en egyptisk far og dansk mor og den identitetsmæssige dobbelthed, som spidsede mere og mere til.

Hvordan oplevede du tilspidsningen af debatten?

»Rummet for at blive dansker er blevet mere og mere snævert. Nationen er splittet på det område. Når jeg har en egyptisk far, så bliver det også personligt. Hvad så med mig? Hvad med mine venner og familie? Og hvad med mit kommende barn? Jeg klarer mig okay og kan finde ud af at ignorere meget af det, der bliver sagt i debatten, men alligevel er der bevægelser og holdninger, som vil få indflydelse på mine børn«.

Hvad tænker du konkret på?

»Jeg tænker eksempelvis på formuleringen i et forslag fra 2017, som et borgerligt flertal vedtog. Der stod, at ’Folketinget konstaterer med bekymring, at der i dag er områder i Danmark, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er over 50 pct. Det er Folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark’. Her kan man tydeligt se, hvem der bliver defineret som dansk og ikke-dansk. Så bliver det meget konkret. Når mere end halvdelen af Folketinget står bag sådan en formulering, som senere blev ændret, er det ikke en perifer bevægelse«.

Hvorfor bliver debatten personlig for dig?

»Når gymnasieeleven Jens Philip Yazdani får betvivlet sin danskhed i en debat, på trods af at han er født, opvokset her og føler sig som dansker, så peger det også på mig. Hvad er det, I vil have? Det er jo så udefinerbart, hvad I ønsker, vi skal leve op til. Når vi taler om sundhed, klima og økonomi, så baserer vi det ofte på noget konkret, hvorimod danskhed for mig er en uhåndgribelig diskussion. Så prøver man at lave en kanon og finde noget helt konkret, hvor vi kan sige en gang for alle: Det her er dansk! Her er danskheden!«.

Hvis danskheden er naturgivet, så kan man ikke trænge ind i danskheden

»Der er gode, positive værdier i værdikanonen, men så faldt jeg over ’den kristne kulturarv’. Kigger du på, hvad Luther også stod for, så vil de fleste moderne danskere nok ikke acceptere hans syn på eksempelvis jøder og kvinder. Med kanonerne forsøger man at skabe en lineær fortælling om det danske folk helt tilbage fra Gorm den Gamle og frem til i dag, og man bilder folk ind, at ’danskhed’ har eksisteret på samme måde siden dengang. Men ser du på, hvor forskelligt Danmark har set ud geografisk, sprogligt og religiøst, bliver det en helt meningsløs øvelse at finde én danskhed«.

Venstrefløjen er for opgivende

I forestillingen ’Der var et yndigt land’, der havde premiere i denne uge, spiller Zaki Youssef alle rollerne. Vi møder bl.a. den politisk korrekte højskolelærer, den tidligere gæstearbejder, den højreorienterede mand fra Brønderslev og Zaki selv, der hver har deres definition på, hvad det vil sige at være dansker.

I stykket langer du ud efter det store fokus på danskhed og gør bl.a. grin med, at de værdier, mange opfatter som danske, slet ikke stammer herfra. Men er det ikke i orden at stå vagt om nogle særlige værdier, hvis man mener, at de er nødvendige for at holde sammen på nationen?

»Jo, det er fair nok, men der er et misforhold mellem eksempelvis at hævde, at vi forsvarer ytringsfriheden, og så den måde, mange danskere er selektive med, hvis ytringsfrihed de forsvarer. Eller at sige, at lighed er meget dansk, men så være fløjtende ligeglad med, at uligheden er stigende. Vi kan ikke sige, at vi går ind for religiøs frihed, når kun 63 procent af etniske danskere bakker op om, at alle borgere skal have mulighed for frit at udøve deres religiøse ritualer og bære religiøse symboler. Mange af værdierne i danmarkskanonen er positive, men de er bestemt ikke eksklusivt danske. Skulle jeg pege på én ting, som virkelig er dansk, så er det at snakke om, hvad der er dansk. Det er meget dansk«.

Hvilke konsekvenser bringer dette fokus på danskhed med sig?