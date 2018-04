Kommunikationschef: Sorry, men det danske sprog kan kun overleve, hvis det åbner sig op. Get used to it Spoiler alert: Denne bagside kommer til at vrimle med punchlines og oneliners. Nonstop.

Engelsk er en verbal power bank. Dansk er en doggie bag, der skal fyldes op med engelske ord – og der er altid plads til en refill.

Er du med? So far, so good. Det var bare en appetizer. Jeg er i gang med at pitche en idé for dig. Det her er mit statement:

Show it, don’t tell it. If you know what I mean. Dansk er old school. Vores lille stammesprog har brug for innovation. Sproget skal boostes. Sparke røv. Vi skal af med alle de gatekeepers, der forsøger at bygge en paywall imod anglificeringen. Nice try, men vi har ikke brug for en buffer. Vi skal tænke ud af boksen.

Blå bog Frits Bredal Hansen Født 1965. Uddannet journalist og bachelor i engelsk fra Københavns Universitet. Tidligere tv-journalist i DR, pressechef i Falck og nu kommunikationschef i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Der har været et gap mellem det, jeg ville sige, og de danske ord, jeg havde til rådighed. Men jeg vil ikke være tavs længere. Jeg er en whistleblower. Siger tingene, som de er. Don’t blame the messenger. Victim blaming bør være et no go. Anyway – no hard feelings.

Vi mennesker ser verden gennem begreber og Word(s). Livet og sproget er en scene, du træder op på. Et (virtual) reality show. Danmark er et Drive Thru’, vi passerer igennem på vej mod den totale McDonaldisering. Smiley, smiley. I like. Thumbs up.

Vi kan ikke sætte sproget på standby. Sorry, men dansk kan kun overleve, hvis det åbner sig op. Og lige nu er der (global) housewarming, hvor alle smarte ord er in. Wow. Ét stort surpriseparty med nye spændende buzzwords. Så cool.

Kan du ikke lide min tone of voice? Relax. Take it easy. Don’t worry. Be happy. Shit happens. Well, jeg udtrykker mig uklart. For at få din feedback. Maybe.

Betragt sproglig recycling af engelske ord som en redningsaktion, så dansk ikke skrumper og uddør. Vi har nået et point of no return. Det er make it or break it. Do or die. Vi er tæt på deadline. No doubt about it. Dansk er en oldtimer. Smalltimer. Lille Danmark er en ghetto, der går i opløsning indefra, hvis vi ikke får input udefra. Dansk, som H.C. Andersen talte det, har peaket og er under afvikling. Too bad. That’s life.

Hvad er worst case scenario? At dansk helt holder op med at eksistere. Yes. Det er bottom line. Basically. Oddsene for overlevelse er vel fifty/fifty. Vi har brug for at kickstarte en gammel maskine. Eller har du en bedre ide? I’m all ears.

Vi danskere må gamble lidt. Satse på outreach, og engelsk kan være den game changer, der skal til. Vi er nødt til at deale med virkeligheden. Tage et reality check. Survival of the fittest. Det er the name of the game. Face it. Og der er masser af engelske ord i pipelinen. Tvist sproget. Adjust. Get used to it. Walk the talk. Det er den virkelighed, der er på vej. Up and coming. The new normal. Der er selvfølgelig nice to have og need to have. Do’s and don’ts. Pros and cons, men flere pros end cons. Det er bare en hurdle, vi skal over, før vi opnår en form for sproglig best practice. Awesome. No worries.

En pickup truck fyldt med engelske ord giver adgang til et større community. Vi kan performe i den globale landsby. Modvirke brain drain. Sælge Danish bacon, design og dynamite. Smalltalke med de store på den globale catwalk.

Vores vokabularium har brug for krydderier. Allround. Sproget skal være spicy. State of the art. Spot on. Det handler ikke om show off. Jeg er bare realistisk.

Vi er i gang med en form for damage control, fordi dansk i alt for mange år har lidt af iltmangel. Vi har i den grad brug for en update. Jeg joker ikke. Vi danskere er nødt til at komme ud af vores visitations- og comfort zone. Get used to it. Det er et must (win battle).

Reaktionære kræfter siger, at jeg ødelægger sproget. Devaluerer det. Come on. Seriøst? Please. Don’t go there. De siger, jeg lige så godt kan bruge danske ord. But why? De higer og søger i gamle bøger. Oh, my God. De siger, vi mister en del af os selv. Who cares? De siger, identiteten, sammenhængskraften ligger i gammelt dansk. I think not.

Cut the crap. Min moders stemme. What about it? Alt det der bullshit. Alt det der nationalromantik. Jeg er fed up med det. Og, by the way, lige en reminder – sprogpuritanerne har altid advaret om faren fra det store udland. De siger, sproget bliver upræcist. Discount. En slags pidgin-engelsk. I don’t think so. Men det er da klart, at nogle nuancer vil være lost in translation.

Something is rotten in the state of Denmark. Dybbøl sprogmølle maler ikke særligt godt. Vi er i gang med en rebranding, så dansk udvikler sig til en veritabel omgang The Julekalender, hvor ordene blendes skødesløst sammen i én stor foodprocessor: That’s a good vending, Hansi. Can you gentake that?

Det bår’ dæjli.