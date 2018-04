Chris Bjerknæs bakker op om borgerforslag: Omskæring af raske drenge er så hamrende forkert, at det gør helt ondt

Et af tidens varme etiske debatemner er omskæring af drenge.

Et borgerforslag, som er godt på vej mod Folketinget, har sat emnet eftertrykkeligt på dagsordenen i de politiske partier, i Det Etiske Råd og ikke mindst i debattrådene på de sociale medier.

Chris Bjerknæs Født 1989. Er landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom (DFU) og har været aktiv i dansk politik siden 2008, bl.a. som lokalformand, hovedbestyrelsesmedlem og folketingskandidat i Dansk Folkeparti og Dansk Folkepartis Ungdom. Udover sin beskæftigelse som politiker arbejder han til daglig som farvehandler. Chris Bjerknæs skriver indlæg fra et ungt, borgerligt ståsted for Politikens debatredaktion.

Borgerforslaget går ud på at indføre en aldersgrænse, hvor raske børn under 18 år ikke må omskæres. Det vil sige et forbud mod rituel omskæring af både piger og drenge. Indtil videre har borgerforslaget fået over 35.000 af de nødvendige 50.000 støtteerklæringer, som kræves, før et forslag tages op til behandling i Folketinget.

Religiøs eller rutinemæssig omskæring af børns kønsdele er jeg inderligt imod. Uanset om det er muslimer, jøder eller amerikanere, som udfører det.

Det handler ikke om at være imod religiøse mindretal. Det handler om at holde fast i et helt fundamentalt princip om individets ret til kropslig selvbestemmelse.

Det kan ganske enkelt ikke være rigtigt, at det skal være lovligt i Danmark at skære dele af et barns krop, mens man med vold og magt holder den stakkels baby fast - og at dette er okay, så længe det bliver gjort i Guds navn og er foregået i generationer.

Et forsvarsløst barn. En kniv. Amputation af noget uendeligt privat. Smerte. Nedsat følsomhed. Risiko for komplikationer både akut og på den lange bane

Prøv engang at se på drengeomskæring uden det sædvanlige slør af religiøse hensyn. Omskæringen foregår ved, at man skærer den yderste følsomme og beskyttende del af drengens kønsorgan. En kropsdel, som mange voksne mænd ville give en arm for at beholde. Man gør det uden af spørge drengen om lov med den begrundelse, at familiens religion eller traditioner kræver det.

Undskyld mig, men kan noget være mere grundlæggende forkert? Et forsvarsløst barn. En kniv. Amputation af noget uendeligt privat. Smerte. Nedsat følsomhed. Risiko for komplikationer både akut og på den lange bane. Samt en permanent religiøs mærkning – lige dér!

Det er ikke blot forkert. Det er så hamrende forkert, at det gør helt ondt. Og ikke kun på drengen. Det gør ondt på alle, der for et øjeblik glemmer de religiøse voksnes mere eller mindre bizarre begrundelser og i stedet tænker på, hvad hovedpersonen, den lille dreng, bliver udsat for – tilmed nogle gange uden tilstrækkelig bedøvelse.

Vi kan simpelthen ikke være det bekendt.

Meningsmålinger fra de senere år har vist, at 87 pct. af landets borgere vil have indført lovgivning i Danmark, som skal beskytte drenge mod rituel omskæring, på samme måde som vi beskytter piger. Det handler om at beskytte børn mod vold og overgreb.

For rituel omskæring er og bliver vold, uanset at forældre naturligvis gør det uden at ville deres børn noget ondt. I 1997 blev det endegyldigt forbudt for forældre at slå deres børn. I dag bør vi sikre, at forældre heller ikke må skære dele af dem uden legitim, helbredsmæssig grund.

I omskæringsdebatten er der behov for at skifte fokus fra de religiøse voksnes perspektiv til det smerteforpinte, livslangt mærkede barns perspektiv. Det handler om barnets tarv.

Jeg opfordrer derfor til, at alle går ind og støtter borgerforslag FT-00124, så emnet bliver taget op i Folketinget. Omskæring af raske børn hører ikke til i et civiliseret samfund og bør diskuteres i Folketinget, hvorfor folket nu må sætte de folkevalgte i gang med arbejdet.