Sudanesisk tegner: »Hvis jeg sletter min Facebook, sletter jeg mig selv og mit arbejde« Meget er galt med Facebook: Vi får kun indhold i vores feed, som vi er enige i, vi bliver overvåget, og vores data bliver udnyttet og solgt. Alligevel kan systemkritikere i Mellemøsten ikke bare slette Facebook. #DeleteFacebook- kampagnen er et privilegium, der kun er forbeholdt Vesten, siger sudanesisk tegner.

»I ved ikke, hvor godt I har det«, smågriner Khalid Albaih og rykker lidt i stolen. Han smager lidt på ordene og bliver så mere alvorlig.

»I har friheden til at opsøge information, frihed til at skabe debat, som kan være hård, men som hviler på et solidt fundament, der får folk med. Det er en verden til forskel fra mit hjemland«.

Khalid Albaih Født i Bukarest, Rumænien, i 1980, som søn af en sudanesisk diplomat. Opvokset i Khartoum, Sudan, men har i det meste af sit voksne liv boet i Qatar. Hans tegninger er blevet bragt i bl.a. The Guardian, New York Times, på BBC og Al-Jazeera. På Facebook publicerer han sine tegninger på siden ’Khartoon’.

Den 38-årige sudanske satiretegner taler begejstret om ytringsfrihed, tankefrihed og, ja, frihed i det hele taget. Noget, der bliver taget for givet i Danmark. Specielt i øjnene på en mand, der i det meste af sit voksne liv har set sig over skulderen på grund af sine tegninger.

I seks måneder har Khalid Albaih boet i København som en del af den såkaldte fribyordning, hvor forfulgte forfattere og kunstnere får midlertidig opholdstilladelse, arbejdslegat, bolig og sprogkursus. I Danmark er blandt andet Aarhus, Odense og København designerede fribyer.

Hans satiretegninger af magthaverne i de nordafrikanske og mellemøstlige autokratier gav ham et folkeligt gennembrud i det tumultariske arabiske forår. Via sociale medier blev hans og andre satirikeres skarpskud mod magthaverne hevet frem og sendt ud i cyberspace, på plakater og T-shirts og med grov spraymaling på Kairos husmure.

Vi kommer fra systemer, hvor ensretningen er total. Hvis det også går den vej på de sociale medier, ja, så mister vi vores stemmer

»Facebook har været afgørende for at sprede mit arbejde. Før var det sådan, at man postede noget, og så kom strømmen af både med- og modspil fra alle sider. I dag er det kun ekkokamre. Det er de samme mennesker, der liker og stemmer i. Det bliver en ensrettet kommunikation, og der er ingen, der bliver konfronteret med modstridende synspunkter. I hvert fald i mindre grad, end det var tilfældet før. Og deri ligger problemet. For folk i den arabiske verden er det et af de mest effektive redskaber til at sprede information. Vi kommer fra systemer, hvor ensretningen er allestedsnærværende. Hvis det også går den vej på de sociale medier, ja, så mister vi vores stemmer«.

Så da f.eks. #DeleteFacebook opstod efter afsløringerne om Cambridge Analytica, hvad var så din reaktion?

»Jeg begyndte at grine. Her kan I slette Facebook eller Twitter. Fordi I har andre platforme. I kan læse avisen eller finde information mange steder på trods af fake news-bølgen. I har stadig pålidelige og troværdige informationskilder«, udbryder han.

Alt er politik

I hjemlandet Sudan og i flere dele af Mellemøsten skurrer navnet Khalid Albeih systemets folk i ørerne. Khalid Albeih publicerer sine karikaturer under navnet ’Khartoon’, en ordfusion mellem Sudans hovedstad Khartoum og det engelske ord ’cartoon’. Ifølge Khalid Albaih har politik altid været en del af hans liv.

»Jeg er født i Rumænien, hvor min far var udsendt som diplomat. Politik har altid været en del af mit liv. I 1989, da Omar al-Bashir kom til magten, forlod mange Sudan. Vi tog til Saudi-Arabien og senere Qatar. Jeg kan huske, at min far købte tegneserier med superhelte, som jeg elskede. Superman Clark Kent hed eksempelvis Nabil Fawzi på arabisk, og i den irakiske version af Superman havde han et lille overskæg. Man havde forsøgt at tilpasse dem, men de lignede slet ikke os«, siger Albaih.

I Qatar gik han i skole med unge fra det meste af regionen.

»Der var palæstinensere, egyptere, pakistanere – alle var der. Og det fik mig til at spørge: Hvorfor er alle de mennesker her? Hvorfor er de ikke i deres hjemlande? De samme jokes om Hosni Mubarak gik igen om Hafez al-Assad og igen om al-Bashir. Vi havde samme skæbne bare fra forskellige lande. Vi led alle sammen af det samme. De fleste var der på grund af politik. Det var jeg også. Det var grunden til, at jeg ikke havde et hjem, så det var naturligt, at jeg begyndte at interessere mig for politik«.

»Min far abonnerede desuden på to arabiske magasiner. Selvfølgelig kritiserede de ikke Mubarak direkte, men gjorde grin på en mere indirekte måde ved at tale om problemer med infrastruktur, bureaukrati og strømsvigt i landet. Deres kritik var mere mellem linjerne, og i virkeligheden var den klogere. Lige netop fordi den var subtil. Derfra opdagede jeg den palæstinensisk tegner Naji al-Ali, der tegnede figuren Handala, som altid vendte ryggen til dig og kiggede på forskellige situationer. Det var et stærkt budskab. For det var lige netop det, som alle gjorde. Vi stod bare og kiggede på situationer og gjorde intet ved dem, fordi vi fik at vide, at vi intet kunne gøre. Det åbnede mine øjne«.

Men det var først på universitetet, at Khalid Albaih begyndte at eksperimentere med karikaturtegninger.

»Jeg syntes, at de, der stillede op, var idioter. Nogle kunne lide mine tegninger, og jeg gjorde andre sure, og det kunne jeg godt lide. Det skabte en masse ravage og debat. Men det var jo pointen!«, siger han.

Hvis vi bliver filtreret ud af debatten, så er vores arbejde, som jeg jo i al beskedenhed synes er vigtigt, ikke til nogen nytte

I flere år forsøgte Khalid Albaih at få fast beskæftigelse som tegner ved publikationer i Mellemøsten. Nogen bragende succes var det ikke, medgiver han.

»Jeg husker en redaktør på en avis i Qatar, som jeg viste mine tegninger til, og han sagde: »Det her bliver aldrig bragt. Det her er ikke sjovt. Det er ikke godt«. Jeg svarede: »Det er ikke sjovt, fordi situationen ikke er sjov«. Redaktøren sparkede mig bogstavelig talt ud af sit kontor. Ingen ville udgive mine ting, så jeg gik til nettet«.

Og sådan blev ’Khartoon’ født. Kunsten finder altid en vej, slår Albaih fast.

Et andet internet

I dag opererer Khalid Albaih næsten udelukkende via Facebook, men han er bekymret for retningen, som Facebook og andre sociale medieplatforme har taget de seneste år.

»Da vi begyndte, var det et anderledes internet. Det var ikke så centraliseret, som det er i dag. Med tunge algoritmer, der får folk til at klikke på de samme ting, som de altid ser. Når jeg postede noget, så kunne det sprede sig hurtigt og organisk. Ikke bare til folk, som fulgte mig og var enige, men også til folk, der var uenige og svarede igen«.

Og vilkårene for systemkritikere som ham selv er med syvmileskridt gået fra slemt til værre.

»Det er blevet sindssygt kommercialiseret. Facebook altså. Det frie forum, som var engang, er blevet udnyttet, misbrugt. Alle ved, at din facebookkonto bliver overvåget, folk læser med. Sådan var det også før i tiden. Men det så vi i vores del af verden stort på. Alle i min del af verden er vant til at blive overvåget. Det voksede vi op med. Vi vidste, at hver gang vi talte i telefon, så var der nogen, der lyttede med. Så vi talte i koder«, siger han og følger hurtigt op: