Morten Messerschmidt: Ingen vil klage over de radikales forsvinden Den socialdemokratiske bevægelse er omsider ved at indse, at den har været i seng med fjenden.

I 80 år var det i Danmark utænkeligt med en regering uden Det Radikale Venstre som kongemager. Siden 2001 har vælgerne muliggjort det umulige til højre for målstregen, men i oppositionen har det radikale parti klæbet som en burre.

Først nu – mere end 100 år efter den første radikale regering – synes en reel forandring at ske. Udlændingepolitikken har været den rensevæske, der har fået stadig flere til at indse, at den asketiske ateisme, individualisme og internationalisme, som de arvede fra radikalismen, strider mod deres naturlige og reelle interesser.

Der er opbrud, ikke bare i dansk, men i europæisk politik, hvor den socialdemokratiske bevægelse, stillet over for islams fundamentalt anderledes livssyn, indser, at den har været i seng med fjenden. Indser, at menneskelivet ikke blot er rationalitet og gold omfordeling, men ånd, sjæl og identitet, der rækker ud over at være blot en klassebestemt del af mængden.

For naturalisterne er mennesket et dyr, en homo globalis, der frit på kloden kan flyttes rundt i forventning om den rationelle stats snarlige komme, altid på tærsklen til den nye tid. Derfor skal mennesket løsrives fra hængedyndet, Gud, fædreland, historie og kultur. Ja, fra alt det, der former og skaber en identitet rækkende ud over nuet og den enkelte.

En bevægelse er sat i gang, hvor fremtiden vil formes af dem, der tør hæve blikket fra konventioner og traktater og lade virkeligheden råde

Men med islams indtrængen i Europa er det globalistiske menneskesyn endelig blevet afsløret som en idealistisk og intellektualiseret sekterisme. Muslimerne annammer ikke de sekulære principper som vi. Med friheden til at vælge vælges ufriheden – tørklæder, ghettoer og reaktionære imamer, der får selv Vestens mørkeste middelalder til at stråle.

I den radikale lejr forstår man ikke, at mennesket – muslim eller kristen – er mere end materie. Her tror man stadig, at integrationskurser og blåøjet imødekommenhed kan omvende de sjælsformørkede.

Da radikalisterne emanciperede sig fra Kristus og livet, overså de nemlig, at frigørelsen skamred den kristne sekularisme. At de byggede på det, de fornægtede. Stillet over for ikkesekulære religioner, der sætter døden højere end livet, må homo globalis-præsterne derfor give fortabt og i afmagt vende sig mod deres hellige skrifter, menneskerettighederne, der upåvirket af virkeligheden messer om den menneskelige ensartethed, forløst i det gud- og åndløse menneske, der alene af sin materie er. Og alene heraf afleder ret.

Til ethvert af det seneste århundredes nationale nederlag klæber der sig en dunst af radikalisme. Fra Ove Rodes totalitære love under verdenskrigen til 1920, hvor kun en aktiv indsats fra Zahle, Munch og Scavenius forhindrede kongens – og folkets – ønske om en tilbagevenden af hele Slesvig.

Fra den ydmygende besættelse 1940-45, til EF-medlemskab, udlændingelov og menneskerettens totalitære tilsidesættelse af Folketinget. Så stærk har den radikale strømning fra parti, DR, Politiken og Gyldendal været, at der selv under ’konservative’ regeringer er ført radikal politik. Det fratager dog hverken håndens eller åndens førere ansvar mindre end den, der får andre til at begå forbrydelserne for sig.

Gad vide, hvad Hørup ville tænke om en lov, der er ikke bare ved siden af, men over Folketinget? Desværre døde han for tidligt til at se radikalismen udført i praksis. Og Det Radikale Venstres nuværende bannerførere er da heller ikke meget i sammenligning med deres ophav. Epigoner, kan man kalde dem. Men også det vil være for venligt. En klerikal samling af empatisk følende, men åndelige ubetydeligheder, der i afmagt over for virkelighed og brandesianismens udbrændthed har samlet sig om lederfænomenet Morten Østergaard, hvis intellektuelle formåen antagelig er at spore ’rødbrune’ tendenser. Hørup ville skamme sig.