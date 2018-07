Stine sagde sit job op, da hendes mor døde: Tag hul på de svære samtaler - før det er for sent

Jeg var 31 år, da jeg mistede min mor. Hun havde ikke haft en sygedag i mere end tyve år, og pludselig fik hun konstateret kræft.

Jeg husker tydeligt den dag på hospitalet, hvor lægen talte om vægttab, paryk og livsforlængende behandling. Jeg var i chok.

Min mors sygdom var uhelbredelig fra starten. Det var bare et spørgsmål om tid. Hun kæmpede i halvandet år, inden hendes krop gav op. Min far og jeg holdt hende i hånden, mens hun døde i fredfyldte omgivelser på et hospice. Det var sådan, hun helst ville have det.

Blå Bog Stine Buje Stine Buje er 36 år. Hun er forfatter, foredragsholder og kommunikationsrådgiver. Stine Buje var 31 år, da hendes mor, Bodil Christensen, døde.

I de sidste dage var hun næsten ikke ved bevidsthed. Jeg havde svært ved at forstå, at hendes krop kunne trække vejret, når hun ikke sagde noget længere. Det var som om, at jeg allerede havde mistet hende.

Heldigvis havde jeg en følelse af, at der ikke manglede at blive sagt noget mellem os. Vi havde fået snakket ud.

Da jeg fandt ud af, at min mor skulle dø for tidligt, besluttede jeg mig for, at jeg ville have det bedste ud af vores sidste tid sammen.

Jeg vidste også, at det ville blive svært, fordi vi håndterede sygdommen meget forskelligt. Jeg havde behov for at bringe nære emner op og tale om det, der ventede forude. Hun havde behov, at hverdagen gik videre som normalt.

Første dag. Sidste dag. Når livet begynder, og når livetslutter, står alle over for eksistentielle valg. Når vores børn har første og sidste skoledag, og når vi tager fat på eller afslutter en karriere på første og sidste arbejdsdag. Følg med i Politikens serie hvor 22 mennesker deler en god historie. Har du haft en skelsættende første dag eller sidste dag? Og vil du dele dine oplevelser og refleksioner? Send din historie til niels.norgaard@pol.dk Vi vil de kommende uger bringe et udvalg af læsernes egne livsfortællinger i Politiken.

Når hun en sjælden gang imellem åbnede op, for at tale om de nære emner, greb jeg chancen for en god snak, men jeg følte aldrig, at vi kom i dybden. Derfor begyndte jeg at overveje, hvordan jeg kunne få taget hul på de svære samtaler, før det var for sent.

Med mine veninders hjælp lykkedes det mig at finde på nogle gode idéer, som jeg prøvede af med stor succes. Jeg samlede breve ind fra hele hendes netværk med gode minder, der åbnede op for, at vi kunne tale om hendes liv. Jeg lavede en playlist med de sange, som betød mest for hende.

Så sad vi sammen på hospitalssengen og nynnede med, mens vi talte om de minder, der knyttede sig til musikken. Jeg inviterede hende på en hotelovernatning, hvor jeg gav hende en stak postkort med spørgsmål om det, som jeg ville komme til at mangle svar på, når jeg selv bliver mor. På den måde fik hun mulighed for at give sine bedste råd videre til mig.

Respekt for mors grænser

Jeg var hele tiden opmærksom på at respektere min mors grænser, så hun ikke følte sig presset til at sætte ord på noget, som hun ikke havde lyst til at tale om. Jeg vidste, at mit behov for at tale om de nære emner ikke nødvendigvis var hendes.

Jeg samlede breve ind fra hele hendes netværk med gode minder, der åbnede op for, at vi kunne tale om hendes liv. Jeg lavede en playlist med de sange, som betød mest for hende Stine Buje

Derfor faldt der en kæmpe sten fra mit hjerte, da hun nogle få dage før sin død fortalte, at hun var glad for, jeg havde hjulpet hende med at få sat ord på det, der var svært at tale om. Jeg var lettet over, at jeg havde bragt emner op, som var vigtige for os begge to.

Kræfterne forsvinder

En morgen ringede sygeplejersken fra min mors hospice. Min mor var bange for, at hun skulle dø. Hun ville gerne have, at min far og jeg kom med det samme.