Australsk psykolog: Mange veganere får at vide, at de er selviske og påståelige. I virkeligheden prøver de bare at fortælle, at vi alle er blevet ført bag lyset Veganere har det sværere end andre aktivister, for ingen har lyst til at lytte til deres budskab om, kødspisere er med til at støtte de forfærdelige ting, der sker med dyr i denne verden, siger psykolog og dyrerettighedsaktivist Clare Mann.

Da den australske psykolog Clare Mann for 10 år siden besluttede sig for at blive veganer og i samme ombæring begyndte at engagere sig aktivistisk i dyrerettighedskampen, skete der noget underligt. Pludselig blev hendes praksis i Sydney overrendt af veganere, som alle havde de samme problemer. De led af depression og angst på grund af deres viden om omfanget af dyrs lidelser. Andre var dybt frustrerede over ikke at kunne overbevise ikkeveganere om verdens tilstand, hvilket førte til et intenst menneskehad. Flere af patienterne havde forsøgt at gå til egen læge eller forsøgt at få hjælp af en almindelig psykolog. Ingen steder følte de, at de blev forstået, da det ofte endte med, at de blev diagnosticeret som syge eller tilbudt antidepressiv medicin.

Clare Mann Født i 1961.. Uddannet psykolog og psykoterapeut. Har været veganer i over 10 år og er en særdeles aktiv dyrerettighedsforkæmper. Hun er forfatter til flere bøger om kommunikation og selvudvikling. Senest bogen ’Vystopia: The Anguish of Being Vegan in a Non Vegan World’. Derudover har hun også været med til at lave den gratis app ’VeganVoices’, hvor veganere kan få hjælp til at blive bedre til at kommunikere.

»Men de her mennesker følte sig ikke syge. For dem var det verden, der var syg«, fortæller Clare Mann.

Modsat de almindelige praktiserende læger og psykologer kunne hun godt forstå dem. Mange af deres symptomer kunne hun genkende fra sit eget liv. Hun havde selv prøvet, hvordan hele hendes verdensbillede var blevet vendt på hovedet fra den ene dag til den anden, da hun valgte kød og animalske produkter fra.

»Du er nødt til selv at have taget aktiv stilling til og ændre din adfærd for at kunne forstå de ting, som veganere går igennem«, siger Clare Mann, der i dag har givet sig selv titlen ’veganerpsykolog’.

For at gå imod det, hun kalder »den medicinske verdens sygeliggørelse af veganere«, besluttede Clare Mann sig for at validere de mange symptomer, som hun mener er unikke for veganere, ved at sætte dem i system.

»Jeg fandt ud af, at symptomerne ikke er udtryk for en sygdom, men en normal reaktion, som de fleste mennesker vil gennemleve, når de indser, hvad der i virkeligheden foregår i verden. Af samme grund hjælper medicin ikke. Hvis jeg var vidne til, at et barn blev slået i en børnehave, ville du jo heller ikke give mig noget medicin, så jeg glemte det«, siger hun.

Vi befinder os i et mareridtsscenarie, for mens vi selv er blevet bevidste om den systematiserede grumhed, der bliver udført mod dyr i vores samfund, lever resten af verden i en trancelignende tilstand, der tillader dystopien at blive ved med at udfolde sig

I sin nyeste bog, der udkom i foråret, har Clare Mann givet denne reaktion betegnelsen vystopi. Begrebet, der er en sammentrækning af ordene ’veganer’ og ’dystopi’, beskriver ifølge Clare Mann den eksistentielle krise, der rammer de fleste veganere, når de bliver bevidste om de udfordringer, der er forbundet med at leve i et samfund, der vender det blinde øje til det industrielle landbrugs dyre- og natursyn.

»Vi befinder os i et mareridtsscenarie, for mens vi selv er blevet bevidste om den systematiserede grumhed, der bliver udført mod dyr i vores samfund, lever resten af verden i en trancelignende tilstand, der tillader dystopien at blive ved med at udfolde sig«, siger hun.

Veganere har det hårdest

Ifølge Dansk Vegetarisk Forening er der cirka 25.000 veganere i Danmark. Men en stigende interesse for plantebaserede produkter i landets supermarkeder indikerer, at mange flere har fået øjnene op for en mere kødfri kost.

Alligevel er veganisme stadig et emne, som oftest deler vandene. Senest skabte et vejledende notat fra Sundhedsstyrelsen til landets sundhedsplejersker om, hvorvidt man skal anbefale vegansk mad til 0-2 årige, en ophedet debat. Det samme skete, da veganersammenslutningen Go Vegan i april demonstrerede på seks bondegårde, da de de økologiske køer skulle lukkes ud af stalden til den årlige økodag. Ifølge Clare Mann er det den mistillid og skepsis, som mange veganere stadig mødes med, som er en af de væsentligste faktorer til, at de rammes af vystopi.

»Mange veganere får at vide, at de er selviske og påståelige. At de kun er ude på at fortælle andre, hvordan de skal leve deres liv. Men i virkeligheden prøver veganere bare at fortælle, at vi alle er blevet ført bag lyset«, siger hun.

Mener du, at veganere har det hårdere end andre aktivistiske grupperinger?

»Ja, til dels. Når en børnerettighedsforkæmper fortæller dig om sexslaver eller børnemisbrug, kan alle grundlæggende være enig i, at det er forfærdeligt. Det samme gør sig gældende for miljøet. Men hvis jeg fortæller dig om dyremishandling, så har folk ikke lyst til at høre om det. Specielt ikke, når de får at vide, at det er deres valg, som er medvirkende til, at det overhovedet finder sted«, siger Clare Mann.