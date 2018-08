Britisk-amerikansk læge: Jeg støtter Danmarks beslutning om at forbyde burkaer, fordi jeg er praktiserende muslim Jeg støtter et forbud mod at bære niqab – et slør, der dækker hele ansigtet undtagen øjnene – uanset om det er i Frankrig eller i hvilket som helst andet land, for der er intet grundlag i islam for at bære niqab.

Jeg er født muslim, jeg praktiserer islam, og jeg er opfostret af forældre, der var progressive britiske muslimer. Jeg har aldrig været tvunget til at dække mit hår til. Det ændrede sig, da jeg flyttede til Saudi-Arabien for at arbejde som læge.

I henhold til Saudi-Arabiens sharialove måtte jeg ikke bevæge mig ud i det offentlige rum uden at tildække hele min krop – bortset fra ansigtet og hænderne – i en flagrende sort abbaya. Det var min første oplevelse med tvangstildækning.

Selv i Saudi-Arabien – selve islams epicenter – var det de færreste kvinder, der bar niqab – det var kun nogle af de ultraortodokse kvinder, der følger en streng version af islam, wahabisme, samt beduinkvinder ude på landet.

Og i dag, 20 år senere, alt imens Saudi-Arabien selv er i færd med at slække på de strenge regler, vælger stadig flere muslimske kvinder bosat i Vesten at iføre sig niqab, ofte som et antivestligt, proislamistisk statement imod det sekulære samfund. Danmark har netop indført et forbud mod at bære niqab. Kvinder, der går på gaden i niqab, bryder nu loven og kan med tvang fjernes fra det offentlige rum. Og det er yderst prisværdigt, at enhver person, der tvinger en muslimsk kvinde eller pige til at bære niqab, nu kan retsforfølges i henhold til dansk lov.

Det danske forbud kommer i kølvandet på en stribe niqabforbud i andre lande. Det første kom i 2011 under den daværende franske præsident, Nicolas Sarkozy. I den tyske delstat Bayern er der nu forbud mod påklædning, der dækker ansigtet helt. Østrig fulgte trop i januar 2017. I Belgien har det siden 2011 været forbudt at dække sit ansigt helt til. Vi kan forvente, at flere europæiske lande vil gå samme vej.

Naturligt nok regulerer og forbyder muslimske lande selv brugen af niqab og burka – for eksempel betragtes den form for tildækning i Marokko og Tyrkiet som en invasion af salafistiske strømninger og en trussel mod den nationale sikkerhed og den sociale integritet.

At vise sit ansigt fremmer trygheden og forbindelsen mellem mennesker i en tid, hvor begge dele trues – såvel sekulære, frie demokratier som muslimsk dominerede samfund over hele verden kæmper imod den reelle trussel fra islamistisk terrorisme.

I et samfund med den fornødne sammenhængskraft er det altafgørende, at man kan identificere alle og genkende hinandens hensigter og udtryk. En række terrorangreb begået af islamistiske terrorister, der havde maskeret sig med niqab, har fundet sted i lande med muslimsk flertal, herunder Pakistan, hvor de myndigheder, der bekæmper terror, har advaret om, at ansigtstildækning udgør en sikkerhedsrisiko. I Marokko, hvor 99 procent af befolkningen er muslimer, indførte man for nylig et forbud mod at fremstille og bære burka og niqab med henvisning til risikoen for terror. Tyrkiet fastholder sin meget strenge kurs mod at bære niqab i det offentlige rum, og først for nylig tillod man kvinder at bære en løst bundet hijab, altså et hovedtørklæde, på højere læreanstalter. Ved domstole og i militæret og politiet i Tyrkiet er det stadig forbudt at bære hijab, og selvfølgelig også niqab.

Endnu vigtigere er det, at Danmark med sit forbud tager et markant skridt mod at bekæmpe islamismen – en beslutning, jeg støtter som troende muslim, der bekæmper islamisme. Islamismen er en politisk totalitær bedrager, der ønsker at kapre islam. Ved at eliminere niqaben fjerner man et af de nyortodokse muslimers stadig mere polariserende symboler fra det offentlige rum.

Det er kun islamister, der forlanger af deres kvinder, at de skal tilsløre deres ansigt, og det sker gennem en forkvaklet udlægning af Koranen, som ikke har noget med islams oprindelse at gøre. Det er et led i islamisternes radikale krig mod sekularismen og deres ønske om at marginalisere og splitte den muslimske diaspora i Europa fra det brede samfund.

Islam fordrer selvfølgelig sømmelighed. I den tidlige islamiske periode refererede ordet khimar, ’slør’, ikke til noget, der dækkede ansigtet eller hovedet. I Koranens sura 24:31 anvendes khimar i forbindelse med en påmindelse om, at kvinderne af hensyn til sømmeligheden skal »lægge det hen over deres bryst«.

Også i det koranvers, hvor sløret nævnes, pålægges profeten Muhammeds koner at tale fra den anden side af en hijab – i betydningen ’et forhæng’ – i profetens hus (sura 33:53), idet deres privatliv opfattes som et udtryk for deres fornemhed.

Senere traditioner, hvor det hævdes, at khimar skulle referere eksplicit til en niqab, kan være en bevidst manipulation.