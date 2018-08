Manden, der introducerede konkurrencestaten: Den er stadig en succes – men vi har drevet det for vidt Selv om politikerne kritiserer konkurrencestaten sønder og sammen, er den en spillevende succes, som ingen vil tage æren for, siger bogaktuelle Ove Kaj Pedersen, der dog mener, at konkurrencestaten flere steder er »gået for langt«.

Det er dybt mærkværdigt, at de politikere, der gennem de seneste 30 år har været med til at skabe konkurrencestaten, som er en kæmpe historisk succes, nu tager kraftigt afstand fra den og gør den til hadeobjekt«.

Ordene kommer fra professor emeritus Ove Kaj Pedersen, der i 2011 skrev bogen ’Konkurrencestaten’. Her argumenterede han for, at velfærdsstaten i lyset af sine erfaringer og den voksende globale konkurrence havde udviklet sig til en konkurrencestat.

Ove Kaj Pedersen Ove Kaj Pedersen (f. 1948) er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet. Han er professor emeritus i komparativ politisk økonomi og har tidligere arbejdet ved Department of Business and Politics, CBS, og er adjungeret professor i statskundskab ved Aalborg Universitet og Københavns Universitet. Han har skrevet flere bøger, herunder Konkurrencestaten’ (2011), ’Markedsstaten’ (2014) og på mandag udkommer 'Reaktionens tid. Konkurrencestaten mellem reform og reaktion’ på Informations Forlag. Definition af konkurrencestat: Ove Kaj Pedersen sagde i 2011 følgende i Politiken: »Konkurrencestaten er en gennemgribende samfundsændring (...) Med den globale konkurrence forsvinder det økonomiske grundlag for velfærdsstaten, som vi kender den. Man er nødt til at gøre sig konkurrencedygtig, økonomien skal trimmes, og først og fremmest skal arbejdskraften være produktiv og til rådighed. Derfor handler reformer i konkurrencestaten ikke om nye velfærdsordninger (...), men om at trimme velfærden og sikre, at unge kommer hurtigt igennem studierne, at folk bliver længe på arbejdsmarkedet og er en effektiv og produktiv arbejdskraft. Det er et helt nyt fokus. (...) Vi kan vinke farvel til velfærdsstaten i dens oprindelige udgave« (Pol. 12.3.2011). Vis mere

Debatten eksploderede i august 2013, da daværende finansminister Bjarne Corydon (S) i et stort opsat interview her

i avisen sagde: »Jeg tror på konkurrencestaten som den moderne velfærdsstat«.

De seneste fem år har stort set hele det politiske establishment og mange debattører lagt konkurrencestaten for had. ’Fuck konkurrencestaten’ har der stået på en mur på DPU, og Ove Kaj Pedersen får mange kritiske mails og trusler og er ifølge ham selv blevet gjort ansvarlig for »alle konkurrencestatens uhyrligheder«.

Den voldsomme kritik har fået Ove Kaj Pedersen til at tage til genmæle i endnu en bog, som udkommer på mandag: ’Reaktionens tid. Konkurrencestaten mellem reform og reaktion’ (Informations Forlag).

Må du ikke bare erkende, at konkurrencestaten er død politisk, ideologisk og i forhold til at skabe folkelig begejstring?

»Konkurrencestaten død? Overhovedet ikke. Selv om den kritiseres sønder og sammen, er den en levende realitet, simpelthen fordi det er det samfund, vi lever i. Sagen er, at jeg i mine bøger blot har beskrevet en samfundsmodel, som er blevet udviklet af den store majoritet af danske politikere siden 1980’erne og især fra 1990’erne og frem til i dag. Den er en kæmpe succes på mange parametre, og hvis du spørger i udlandet, er den ligefrem en verdensstjerne. Alligevel vil danske politikere ikke kendes ved den. Mærkeligt. Det er første gang i efterkrigstiden, at politikere fra centrum-venstre og centrum-højre ikke vil stå ved det, som de selv har frembragt. Det er derfor, jeg mener, den nuværende debat om konkurrencestaten er gennemsyret af hykleri. Hykleriet bliver ikke mindre af, at politikerne ovenikøbet med stor sandsynlighed vil videreføre konkurrencestaten i fremtiden«.

Så hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, vil hun videreføre det her projekt?

»Det er der ingen tvivl om«.

De fører stort set alle sammen konkurrencestatspolitik, men ingen vil stå ved det

Men hun har klart sagt, at hun ser konkurrencestaten som en blindgyde, og at hun vil gøre op med New Public Management og effektiviseringsbølgen i den offentlige sektor, og hun har stillet sig på børns og unges side i kampen mod præstationssamfundet. De samme toner hører man fra andre dele af centrum-venstre. Det er da et fuldtonet opgør med konkurrencestaten ...

»Ikke i min optik. Der er her tale om et opgør med nogle af de uønskede konsekvenser, som konkurrencestaten har. Faktisk er jeg på flere punkter enig i Mette Frederiksens kritik. Jeg mener også, at det er på tide, at vi begynder at reformere styringsmodellen i den offentlige sektor, at New Public Management skal ses kritisk efter i sømmene, og at vi bør tilrettelægge uddannelser og arbejdsmarkedspolitik, så systemerne presser mennesker mindre. Men det er ikke et opgør, som på nogen måder udfordrer selve grundlaget for konkurrencestaten«.

Det lyder ellers sådan?

»Husk på, at konkurrencestaten ikke afløser velfærdsstaten. Der er tale om en videreudvikling af velfærdsstaten, som dels tager højde for den voksende globale konkurrence, dels baserer sig på en aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvor målet er så høj beskæftigelsesrate som muligt, samtidig med at uddannelsessystemet bruges til at få gjort så mange som muligt kompetente til at kunne indgå på arbejdsmarkedet. Den model vil hverken Mette Frederiksen eller andre gøre op med«.

En historisk succes

Men er det i dit valg af ordet konkurrencestaten, begrebets fiasko ligger? I en tid, hvor mennesker føler sig presset, og leden ved præstationssamfundet breder sig, lancerer du præcis dét ord, som indfanger alt det, mange tager afstand fra i tiden: effektivitet, pres, kontrol, præstationer, konkurrence ...

»Det er helt sikkert, at ordet konkurrencestaten har trigget en masse følelser hos mange, og at det handler om, at mange ikke bryder sig om ordet konkurrence. De fleste opfatter ’konkurrence’ som noget, der strider mod selve ånden og menneskesynet i velfærdsstaten. Jeg valgte ordet, fordi det er et begreb, man bruger i den internationale samfundsforskning til at karakterisere en stat i en verdensøkonomi med stærk global konkurrence. Og fordi konkurrencestaten på væsentlig vis er en ændring af menneskesynet i velfærdsstaten, baseret på erfaringer fra især 1970’erne«.

Hvordan?

»Velfærdsstatsprojektet var et dannelsesprojekt, der handlede om at gøre op med netop konkurrence og forandre det opportunistiske menneske, der kun jagter egeninteresser. Det er et af de mest ambitiøse projekter, vi nogensinde har sat i gang i dette land, og det var en reaktion på de uhyrlige historiske erfaringer fra Første og Anden Verdenskrig. Mennesket skulle gøres fællesskabsorienteret gennem dannelse, pædagogik og uddannelse. Det var en stor drøm, og der blev brugt mange ressourcer på det. Men – og det er min pointe – hen ad vejen erfarede man, at mennesket ikke altid og i alle sammenhænge handler uegennyttigt og i fællesskabets interesse. Derfor har politikerne med stor opbakning fra vælgerbefolkningen gennemført en række reformer, der har bygget på de opportunistiske sider af mennesket, og som har taget afsæt i incitamenter og egeninteresse. Som at det skal kunne betale sig at arbejde«.

Så hele menneskesynet måtte skrottes, fordi det var naivt?

»Nej, overhovedet ikke. Det er jo lykkedes at få 80-90 pct. til at opføre sig ganske arbejdsomt, til ikke at være kriminelle, til at være tillidsfulde og til at betale deres skat med glæde. Vi har i det hele taget skabt et samfund med en stærk sammenhængskraft og få sociale konflikter. På den måde har velfærdsstatspædagogikken gjort meget godt. Og heldigvis er velfærdsstatens dannelsesprojekt og menneskesyn stadig en væsentlig del af fundamentet i konkurrencestaten. Men politikerne har måttet erkende, at mennesket ikke altid er fællesskabsorienteret og ikke altid påtager sig et ansvar. Det kan være nødvendigt med reformer, der giver incitamenter til at arbejde, til at uddanne sig og i det hele til få mennesker til at handle på en måde, der er i fællesskabets interesse«.