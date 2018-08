Bestyrelsesformand i BK Vestia: Man er ved at skabe en by, hvor der ikke er plads til foreningsidrætten Vi bliver flere, der skal dele den samme plads, og på sidelinjen, hvor jeg står, ser det ud til, at børn og unge i foreningsidrætten gang på gang bliver henvist til bænken.

Danmark har et stærkt foreningsliv, og det er veldokumenteret, hvordan foreningsidræt er godt for folkesundhed, integration og generel trivsel.

Desværre oplever jeg, at det i Københavns Kommune netop er foreningslivet, der ender nederst i bunken, når politikerne planlægger byens fremtid. Hvad gør det stigende antal børn i kommunen, når der ikke er nok fodboldbaner i lokalområdet? Det savner jeg en plan for.

København er i rivende udvikling, men man er ved at skabe en by, hvor der ikke er plads til foreningsidrætten.

Vi bliver flere, der skal dele den samme plads, og på sidelinjen, hvor jeg står, ser det ud til, at børn og unge i foreningsidrætten gang på gang bliver henvist til bænken. Der bygges boliger, kontorer, skoler og metro i rivende hast. Jeg har aldrig mødt en politiker, der er imod foreningsidræt, men byggeprojekter for ungdomsboliger, transport og miljø ser ud til at vinde over idrætsfaciliteter hver gang. Den utilsigtede effekt er, at vi langsomt kvæler foreningsidrætten.

Brokvartererne i København er under pres. Selv om de lokale klubber er blandt de største i landet, kan de ikke følge med efterspørgslen. Ventelister og overfyldte baner er hverdag. Det lokale idrætsanlæg på Vesterbro/Kgs. Enghave med to fodboldbaner rummer ca. 1.200 aktive fodboldspillere (80 procent børn og unge). Vi har allerede klaustrofobiske forhold, og med boligbyggerierne på Carlsberg og i Sydhavnen bliver vi snart mange flere i lokalområdet.

Byplanlægningen fortæller, at der kommer 29 procent flere indbyggere på Vesterbro/Kgs. Enghave frem mod 2025. Det betyder, at befolkningstallet stiger til 81.000, hvilket vil gøre bydelens befolkningstal større end Esbjergs, der har 117 fodboldbaner. Til sammenligning har Vesterbro/Kgs. Enghave 3 baner. Politikerne må afgøre, om de ønsker et levende idrætsforeningsliv i de tættest befolkede kvarterer.

Hvis svaret er ja, så efterlyser jeg en klar plan for at skabe de nødvendige rammer. Der skal investeres i eksisterende anlæg, så de kan udnyttes optimalt. En anden mulighed er at nytænke formatet for idrætsfaciliteter. Kan man udnytte byens ledige flader og rum til idræt? Fodbold på tage af P-huse, små baner i baggårde og træning i skolegårde er ideer, der allerede er taget i brug i udlandet.

Der arbejdes for tiden på en ny kommuneplan for København. Her vil de overordnede linjer for byens udvikling blive lagt fast for perioden 2020-2024. Vi er i 11. time, hvis vi ønsker en fremtid for foreningsidræt i byen. Fortsætter udviklingen, og foreningsidræt bliver ved med at havne på bænken, kan københavnerklubber som BK Vestia blive nødt til at skære i medlemstallene.

Hvis det sker, er det rimeligt, at politikerne besøger klubberne og leger førstevælger, når der skal peges på de børn, der ikke længere er plads til.