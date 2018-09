Google-afhopperen, der fik en åbenbaring, retter bredside mod opmærksomheds-tyvene Når vi bombarderes med informationer, bliver vores opmærksom en knap ressource, som de digitale teknologier konkurrerer om, siger tidligere Google-medarbejder og nu filosof James Williams.

Forestil dig, at du netop har købt en gps til din bil. Du taster en destination ind og forventer, at den vil vise dig den bedste rute.

Første gang du bruger den, ankommer du til din destination, men anden gang fører den dig nogle gader væk fra den adresse, du havde trykket ind.

Tredje gang du anvender din gps, ender du på en forkert adresse i den modsatte ende af byen.

Da du så vil køre hjem igen, viser din gps en rute, der vil tage flere timer at køre, og som i øvrigt er i en helt anden by.

De fleste vil returnere gps’en.

Ingen vil finde sig i sådan et teknologisk svigt, når det kommer til at navigere igennem det fysiske rum. Alligevel er det præcis det, vi gør med teknologier, som vi stoler på til at vise os vej gennem internettets nærmest uendelige informationsrum.

Mange af de digitale teknologier har simpelthen ikke samme mål for os, som vi har for os selv. Og det er på tide, at vi tager kontrollen tilbage og får dem over på vores side.

James Williams Født 1982. Han er ph.d. i filosofi fra Oxford Universitet, hvor han blandt andet har forsket i opmærksomhedens og overtalelsens etik i forbindelse med teknologisk design. Williams har tidligere arbejdet for Google. Han er forfatter til bogen ’Stand Out of Our Light – Freedom and Resistance in the Attention Economy’ (Cambridge University Press, 2018)

Det mener den amerikanske Oxford-uddannede filosof James Williams.

Det er teknologier, som nudger, overbeviser, manipulerer og skubber os hen imod mål, som ikke er vores egne James Williams

Eksemplet med den defekte gps er fra hans bog ’Stand Out of Our Light – Freedom and Resistance in the Attention Economy’, hvor han melder sig ind i klubben af tech-afhoppere, der vender kanonerne mod tech-industrien.

Indtil for nogle år siden arbejdede James Williams som strateg for Google, indtil han en dag fik en åbenbaring:

»Hele mit liv havde jeg levet med fortællingen om, at jo mere information og teknologi, desto bedre. Men jeg indså, at den sædvanlige tilgang med at købe endnu en gadget eller ny teknologi havde den modsatte effekt end den, jeg regnede med. Når jeg så på det, som jeg ville foretage mig den kommende dag eller uge, eller på det menneske, som jeg ønskede at være, så holdt teknologien mig tilbage og gjorde det sværere at nå mit mål. Hvis de digitale teknologier guidede os igennem et fysisk rum og ikke et informationsrum, så ville vi ikke blive bruge dem, medmindre vi var sindssyge«.

Man kan også argumentere for, at disse digitale teknologier har gjort vores liv bedre og givet os mulighed for at kommunikere med mennesker over hele verden. Ignorerer du ikke det?

»Jeg ignorerer ikke, at disse teknologier forbinder os. De gør meget godt. Min kritik retter sig ikke mod alle digitale teknologier, men jeg tænker på dem, der påvirker vores hensigter, guider vores tanker og handlinger, og hvis mål er, at maksimere den samlede sum af opmærksomhed, som vi bruger på dem. Det er teknologier, som nudger, overbeviser, manipulerer og skubber os hen imod mål, som ikke er vores egne«.

Hvilke digitale teknologier taler vi om?

»Alle systemer, tjenester og medier, der har en interesse i at fange, fastholde og udnytte så meget som muligt af din opmærksomhed. Den Google-platform, som er mest i den kategori, er YouTube. Men det er også Instagram, Snapchat og Facebook. Facebooks fundamentale problem er, at de har adopteret annoncering mere eller mindre ukritisk som forretningsmodel. Mange af de ting, der sker nu, som at udnytte systemet til at splitte en befolkning og fake news, skyldes stort set det faktum, at deres forretningsmodel er en psykologisk manipulering af folk«.

Opmærksomhedens tidsalder

James Williams argumenterer blandt andet i sin bog for, at vi ikke lever i en informationsøkonomi, men i en opmærksomhedsøkonomi, hvor digitale teknologier driver rovdrift på vores opmærksomhed. To strømninger har understøttet den udvikling: Reklameverdens indtog på internettet og dernæst adfærdsøkonomers og psykologiens seneste årtiers kortlægning af en række bias, når vi træffer beslutninger – små ’knapper’ i hjernen, som, når man ’trykker’ på dem, kan få os til at gøre eller tænke noget bestemt – som de digitale technologier udnytter til at ’overtale os’, så vi bliver ved med at bruge deres platforme så lang tid som muligt.

Williams opfatter først og fremmest platforme som Google, Facebook og Twitter som reklamefirmaer og mener, at den digitale opmærksomhedsøkonomi er det største og mest effektive system i verdenshistorien til at manipulere menneskets vaner og holdninger.

Den måde, Facebook tjener penge på, er ved at bruge den data, som de indsamler til bedre at fange og dirigere vores opmærksomhed James Williams

»Det politiske og etiske fokus har været rettet mod disse teknologiers håndtering af vores informationer. Det har kastet lys over vigtige emner som privatliv, censur, databeskyttelse og overvågning. I dag bruger folk udtryk som overvågningsøkonomi eller overvågningskapitalisme, men meget få af disse tjenester, som vi bruger, tjener reelt penge på at indsamle data. Der er stadig folk, der tror, at Facebook sælger data. Det gør de ikke. Den måde, Facebook tjener penge på, er ved at bruge den data, som de indsamler til bedre at fange og dirigere vores opmærksomhed. Det er, hvad der i det store hele bliver købt og solgt. De fanger vores opmærksomhed og sælger den videre til annoncørerne«.

Så vi betaler med vores opmærksomhed? Det er valutaen?

»Ja, vi betaler med vores opmærksomhed. Det er det, som opmærksomhedsøkonomien vil have fra os. Vores data er ikke værdifuldt alene. Vi har meget at indhente, når det kommer til opmærksomhedens etik, intelligent overtalelse og manipulering. Det er de samtaler, vi burde have haft for ti år siden«.

Hvad er succeskriterierne i opmærksomhedsøkonomien for digitale teknologier?

»Succes for dem handler om, hvor meget af vores opmærksomhed de kan indfange og hvor godt de kan bruge den. Enten ved at sælge den eller dirigere os hen mod et noget andet. Det handler om at maksimere den tid, vi bruger på deres platforme: holde os i gang med at klikke, taste, scrolle så meget som muligt, mens de viser os så mange sider og reklamer som muligt«.

Du kalder disse mål for perverse og smålige. Hvorfor?

»Fordi jeg ikke kender nogen mennesker, der har nogen af disse mål. Det er ikke menneskelige mål. Det er den slags mål, som systemer, der er ligeglade med mennesker, har for mennesker. De teknologier, som eksisterer, burde hjælpe os med at opnå de mål, vi har i livet. Det bør være disse teknologiers mål. Den forkerte destination er programmeret ind i disse gps’er«.

Okay, så disse teknologier er designet på en måde, så de kan fange vores opmærksomhed, og det gør de blandt andet ved at udnytte vores sårbarheder. De taler til vores mere impulsive selv, skriver du. Men har marketingsverdenen ikke altid gjort det?

»Selvfølgelig. Overtalelse er ikke et nyt fænomen. Det, der er anderledes nu, er målestokken af mennesker, som disse platforme når ud til. De har milliarder af brugere og komplekse og intelligente systemer til at overtale os. Eksempelvis var et af de første fem projekter, som Google brugte deres Alphago-algoritme til – algoritmen slog verdensmesteren i brætspillet Go – at forbedre YouTubes algoritme for anbefalinger af videoer. Det svarer til at tage det klogeste menneske og gange vedkommendes evner en million gange, og så vil du stadig ikke være nærheden af de evner, som denne algoritme har«.

Det er ikke menneskelige mål. Det er den slags mål, som systemer, der er ligeglade med mennesker, har for mennesker James Williams

»Før i tiden var medierne begrænset i tid og rum, og du kunne åbne en avis, sætte dig ned og se tv eller høre radio – nogle gange brugte vi slet ikke disse medier. Men nu går vi rundt med teknologien hver dag og hele tiden med den konstante intelligente overtalelse til at bruge dem. De giver os informationer om verden, som skal få os til at klikke og scrolle. Det er en bestemt repræsentation af verden, som er fyldt med vrede. Det skyldes, at vrede får os til at klikke på ting«.