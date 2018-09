Forfatter: Racismen findes overalt i Frankrig. I politikken, underklassen, overklassen og middelklassen Racismen i Frankrig har ændret sig, siden forfatter Tahar Ben Jelloun i 1998 skrev en bog om racisme til sin datter. Nu har han skrevet et nyt forord til bogen – nu også om antisemitisme.

»Børn har de bedst tænkelige forudsætninger for at forstå, at man ikke bliver født som racist. Det er noget, man kan blive«.

Sådan siger den franske forfatter Tahar Ben Jelloun. Han tog i 1998 sin 9-årige datter med til en demonstration mod et lovforslag om indvandring i Frankrig.

Det blev begyndelsen på en debatbog, der svarer på datterens spørgsmål: »Hvad er racisme, far?« – og som forklarer racismebegrebet i børnehøjde.

Tahar Ben Jelloun har beskæftiget sig meget med kultursammenstød i både romaner, digte og essays.

I anledning af hans besøg på Louisiana Litteraturfestival, spørger jeg ham, om Sig mig, far, hvad er racisme? stadig er relevant i dag, 20 år efter udgivelsen.

De racistiske fordomme fortsætter. Derudover er der problemer med antisemitisme Tahar Ben Jelloun

»Situationen i Frankrig er meget sværere og mere kompliceret nu. Frankrig oplever både problemer med en ny antisemitisme, islamisk terrorisme og en endnu større spænding mellem indvandrere og etniske franskmænd«, fortæller den nu 74-årige forfatter, der derfor har skrevet et nyt forord til bogen, som udkommer på fransk til oktober.

Tahar Ben Jelloun Tahar Ben Jelloun, født i 1947 i Fez, Marokko. Har været bosat i Paris siden begyndlsen af 1970’erne og skriver på fransk. I 1987 modtog han den franske litteraturpris Concourt-prisen for romanen ’Den hellige nat’, og han er flere gange blevet nævnt i forbindelse med Nobelprisen i Litteratur. Hans roman ’Lystægteskabet’ er for nylig udkommet på dansk på forlaget Arvids.

Tahar Ben Jelloun ser antisemitisme som en nødvendig tilføjelse til racismebegrebet i romanen, blandt andet efter mordene på civile jøder i den franske by Toulouse i 2012.

Vokser racismeproblemet i Frankrig?

»Ja, og det kan have noget at gøre med Frankrigs fortid med kolonialisme. Når indvandrere fra blandt andet Algeriet, Marokko eller Tunesien kommer til Frankrig, er det franske folk fortsat skeptisk. De racistiske fordomme fortsætter. Derudover er der problemer med antisemitisme«.

I 1998 spørger din datter dig, om racismen er politisk. Er racismen politisk i dag?

»Racismen ligger i nogle partiers ideologi, blandt andet hos Front National. Men ideologierne går i arv, og Marine Le Pen er ikke den største fare længere. Det er derimod hendes niece, Marion Maréchal. Hun er en helt ung kvinde, og den måde, hun tænker på, og hendes ideologi er fascisme. Det kan blive farligt for demokratiet i fremtiden«.

Hvor ligger problemet?

»Det, der i høj grad er problemet i Frankrig, er, at man kan komme meget langt med sine udtalelser, før man bliver straffet. Racismen findes overalt, både i politikken, underklassen, overklassen og middelklassen. Der er også komikere, der kommer med antisemitiske udtalelser og jokes med racistiske budskaber, men uden at sige deciderede racistiske ord. Derfor bliver de ikke straffet, men budskabet er stadig det samme«.

Folk er ikke bange for at stille sig frem på for eksempel tv og sige: Jeg er racist, hvad er problemet i det? Tahar Ben Jelloun

Din datter spørger dig også, om racisten ved, at han er racist?

»Racisten skammer sig ikke. Folk er ikke bange for at stille sig frem på for eksempel tv og sige: Jeg er racist, hvad er problemet i det? Det er jo min ytringsfrihed«.

Man kan jo ikke begrænse ytringsfriheden, så hvad skal man gøre?

»Det, der stadig gælder og er relevant ved min bog, er, at man skal sætte ind hos børnene. Børn har ikke nogen fordomme, og dem kan man stadig opdrage. Det er for sent at begynde at opdrage voksne mennesker, men man kan lære børn om racisme og fordomme, og om hvordan de bruger sproget i skolen«.