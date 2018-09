Pengemanden er blevet omvendt: Pensionsmilliarderne skal ud af olie For få år siden mente MP Pension, at det var helt i orden at sætte kundernes pensionspenge i kul og olie. Pludselig ændrede selskabet kurs og mener nu, at olie og gas er både en dårlig investering og en trussel mod klodens overlevelse. En af dem, der blev vakt, er investeringschefen.

»Helt grundlæggende er klimaudfordringen en eksistentiel trussel mod menneskeheden. Og vi har aldrig på den måde stået foran andre trusler, som vi har kunnet forudsige og gøre noget ved«.

BLÅ BOG Anders Schelde 52 år, cand.polit. og mba. Tidligere investeringsdirektør i Nordea. Fra 2017 investeringschef i MP Pension.

Sætningen er bombastisk, og afsenderen er usædvanlig. For Anders Schelde er ikke ligefrem, hvad man normalt vil forbinde med en revolutionær grøn aktivist.

I 17 år sad han i Nordea, før han sidste år blev ny investeringschef i MP Pension og fik det daglige ansvar for en pengekasse på godt 115 milliarder kroner, der skal sikre pensionskassens 128.000 medlemmer – bl.a. magistre, gymnasielærere og psykologer – en god tilværelse efter arbejdslivet.

Men den garvede finansmand er også frontsoldat i den internationale klimakamp. I foråret vedtog MP Pension nye investeringsregler:

Alle selskaber, der får mere end halvdelen af deres indtjening fra fossilt brændstof, skal sælges fra. For selskaber, der tjener penge på kul, er smertegrænsen endnu lavere.

Dermed indførte MP Pension en af verdens skrappeste investeringspolitikker for sort energi. Mens næsten alle andre danske pensionsselskaber argumenterer for, at man skal beholde sine aktier i olie-, gas- og kulselskaber og bruge dem til at presse selskaberne i en grøn retning, er beslutningen en anden i MP Pension: Pensionspenge har intet at gøre i de sorte selskaber. De er hverken gode for klimaet eller for medlemmerne.

»Når vi træffer sådan en beslutning om fossilt frasalg, spørger vi os selv om to ting: Er det godt for afkastet, og er det ansvarligt i forhold til den grønne omstilling? Der er vi kommet frem til det svar: Ja, det er godt for afkastet. Og ja, vi kan også se, at det kan gøre godt for at fremme den grønne omstilling«.

Olieaktierne har ellers klaret sig meget godt i år. Hvorfor må MP’s medlemmer ikke bare tjene penge, når oliepriserne stiger?

»Vi er ikke sat i verden bare for at skabe afkast til næste år, vi skal også skabe afkast på den lange bane. Om oliepriserne stiger lidt her det kommende år, lever vi fint med. Det flytter ikke nålen synderlig meget, når vi kigger tilbage om 20 år. Det, der flytter nålen, vil mere være, om vi er i de rigtige sektorer de næste 20 år. Der tror vi bare ikke på, at den fossile sektor vil være en vinder. Så vil vi hellere hive vores penge ud. Og samtidig har vi valgt at putte penge ind i den grønne sektor, som vi tror bliver en af vinderne på den lange bane«.

Vil det sige, at det er en ren pengebeslutning?

»Afkastmæssige overvejelser fylder meget, men det har også fyldt meget for os, om det er det rigtige at gøre ud fra en ansvarlighedsvinkel. Vi synes, det er vigtigt at nå de mål, der blev sat i den store klimaaftale på COP21 i Paris i 2015. Der vil nogle argumentere sådan: Hvis du vil have de sorte selskaber til at blive grønne, skal du være ejer, du skal møde op til generalforsamlingerne og prøve at skubbe dem i den retning. Det er klart, at vi ikke længere kan påtage os den rolle, når vi nu frasælger. Men vi har det sådan, at vi bedst fremmer den grønne omstilling ved slet ikke at eje de selskaber, tage pengene og putte dem i noget grønt«.

Forhåbentlig går nogle af de sorte selskaber så over og bliver grønne, og så kan vi investere i dem igen

Kovendingen

Indtil for få år siden var de førnævnte ’nogle’ også MP Pension. I adskillige interviews har folk fra MP talt for det, der kaldes ’aktivt ejerskab’ – at beholde aktierne i kul- og olieselskaber og så på generalforsamlinger presse dem indefra til at blive grønnere. Hvad har ændret sig?

»Vi har ændret holdning til det afkastmæssige. Det må jeg være ærlig at sige. Verden har forandret sig, og vi ser simpelthen en større risiko for afkastet i disse selskaber, og det har alt andet lige gjort det nemmere at tage beslutningen. Forhåbentlig går nogle af de sorte selskaber så over og bliver grønne, og så kan vi investere i dem igen. Derfor har vi også truffet en beslutning om, at vi frasælger disse selskaber senest i 2020 – alle skal kigges grundigt igennem, men selskaber, som vi kan se er på vej i en grøn retning, vil vi ikke frasælge«.

Du har jo også personligt skiftet holdning. Da MP i sin tid sagde nej til frasalg, sad du som investeringsdirektør i Nordea, og dengang sagde du det samme i et interview med os: Det er forkert at frasælge og stemme med fødderne. Hvad har ændret sig for dig?

»For mig personligt har det været en øjenåbner med de afkastmæssige argumenter. Det må jeg indrømme. Det er for mig som investeringschef noget, jeg tror fuldt og fast på. Der er jeg blevet klogere. Men grunden til, at jeg var tiltrukket af at skifte til MP, var den ansvarlighedsdagsorden, som man gerne ville sætte højt herovre. Pensionspenge skal investeres, som vi gør det her, hvor ansvarlighed og afkast er to ligestillede ting, som kan og bør gå hånd i hånd«.

Hvis det er så oplagt, hvorfor kunne Nordea så ikke også nå til den samme konklusion?

»Når jeg blev tiltrukket af MP’s ansvarlighedspolitik, så er det ikke kun på det fossile, selvom det nok er det største problem, menneskeheden har. Vi har andre problemer, som vi også prøver at gøre noget ved. Skat, kønsligestilling, ledelsesaflønning, menneskerettigheder og konfliktramte områder. Der er nok at tage fat på«.

Men nu taler vi jo om klimapolitikken. Hvorfor kunne Nordea ikke bare indføre den samme klimapolitik?

»Når folk kigger på pensionsselskaber, tænker de, at selskaberne er same-same. Men når man er insider, ved man, at der er ret stor forskel på pensionsselskaber. Og i MP udmærker vi os ved ikke at være kommercielle. Vi har ikke nogen udlånsforretning, hvor vi kan træde nogen over træerne, og vi har ikke produkter, som vi skal sælge til vores kunder, som måske kan glide på grund af en eller anden beslutning. Hvis man eksempelvis har en Ruslands-fond, som man sælger et andet sted i koncernen, er det nok svært at ekskludere fossile selskaber«.

Så du siger, at steder som Nordea og Danske Bank er lidt svære at flytte, fordi de sidder i et konkurrencemarked?

»Det er i hvert fald lettere, når man er fri af kommercielle interesser. Så skal man ikke tænke så meget over det. Og så tænker jeg også, at vi her i MP er kendetegnet ved, at vi har et stærkt medlemsdemokrati. Vi har direkte valg til bestyrelsen. Vi har ikke et repræsentantskab, der sidder som et lille filter mellem medlemmerne og selskabet. Så vi ved, hvad vores medlemmer mener, og det kan vi høre på vores dialogmøder. De er meget engagerede og vidende mennesker. Så det er ikke tilfældigt, at vi er lidt anderledes på ansvarlighedsfronten«.