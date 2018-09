Sofie Carsten Nielsen i ny debatbog: »Vi må bekæmpe våset i politik, ellers bliver vi alle sammen dummere«

»Ja, og det mener jeg også. Frygt puster udfordringer op, så det overskygger alle andre problemer og bliver handlingslammende på andre områder. Vi ser det også med fornægtelserne af klimaforandringer, når nogen ikke vil bruge en masse penge på dem, fordi de har en kortsigtet prioritet om at bruge dem på noget andet, der giver flere mandater«.

Udlændingepolitikken er jo båret frem af et bredt flertal i Folketinget, blandt andet jeres tidligere samarbejdspartnere i Socialdemokratiet. De repræsenterer jo op mod tre fjerdedele af befolkningen. Hvad er jeres refleksion om, hvor tæt I er på borgernes ønsker?

»Jeg holder jo ikke op med at mene, hvad jeg mener, fordi jeg er i mindretal. Og så accepterer jeg heller ikke præmissen om, at så mange danskere har købt den samlede udlændingepolitik og ikke mener, at danske statsborgere skal have ret til at bo i deres eget land med den, de elsker. Nogle vil selvfølgelig sige, at det er prisen – for tænk, hvis en muslim giftede sig med en dansk statsborger, men det synes jeg er problematisk og i strid med de værdier, vi bygger vores demokrati på«.

Jeres brud med Socialdemokratiet kan vel også risikere at betyde noget for de mennesker, I gerne vil hjælpe, og I kan risikere til sidst at stå ved siden af et stort flertal med nogle humanistiske principper, der aldrig bliver omsat til virkelighed. Hvor går grænsen for, hvor længe man skal være principfast, før man bliver kompromissøgende?

»Det at have tydelige værdier er ikke det modsatte af at være pragmatisk. Vi laver jo også stadig aftaler på integrationspolitikken. Når jeg foreslår en uddannelsesrevolution i bogen, kan jeg også se, at vi rykker os. Der er tegn på, at alle fortryder uddannelsesbesparelserne, og Socialdemokratiet og Liberal Alliance gerne vil afskaffe uddannelsesloftet. Det gør mig optimistisk. Jeg tror på, at vi skal holde fast i vores principper, og så gør vi det med dem, der vil med«.

Hvad er det, der gør, at man skal blive håbefuld for, at alliancen med Socialdemokratiet vil kunne drive noget positivt frem efter et valg?

»Det ved jeg heller ikke, om den kan. Men så kommer der noget andet. Jeg synes, dansk politik er helt vildt i opbrud, og jeg kan ikke se, hvad der sker efter næste valg. Selv om det er op ad bakke for tiden, er det stadig vigtigt at holde fast, også selv om vi ikke får flertal lige foreløbig. Der skal være en rød tråd i historien, og så må vi æde, at vi i den her periode stod mere stille, når vi ser tilbage. Den samlede retning skal stadig pege tilstrækkeligt fremad, til at jeg vil lægge mit mandat der«.