Fødselsattesten må ikke bestemme livets gang

3564 gram og 52 centimer er sådan i gennemsnit vægten og højden for nyfødte drenge.

Man ved det temmelig præcist, for noget af det første der sker, efter en baby kommer til verden og navlestrengen er klippet over er, at barnet vejes og måles.

I de første timer efter en fødsel tænker nybagte forældre næppe meget over, hvordan det lille nye liv kommer til at forme sig.

De er opslugt af øjeblikket, der de fleste steder også fejres med et lille dannebrogsflag, ristet toastbrød, en skive ost, lidt jordbærmarmelade og saftevand. Og det hele smager uendelig godt.

Imens færdiggør jordemoderen fødselsattesten på computeren, for som så meget andet findes den også digitalt. Men desværre afslører den stadig en hel del om fremtiden.

Og så er vi tilbage ved barnets vægt.

De børn, der fødes af en mor, som ikke har været så heldig at få en uddannelse – de vejer mindre end andre børn, når de bliver født.

Når de 10 år senere fejrer fødselsdag har de fået et dårligere resultat i de nationale test i dansk end deres kammerater.

Flere vil som 25-årige have fået en dom for kriminalitet end deres jævnaldrende.

Som voksne vil relativt færre have et job, og dem der har vil tjene mindre end de fleste andre.

Ulige vilkår og betingelser i opvæksten er den værste uretfærdighed, der findes i vores samfund

60 år efter fødslen vil færre være i live. Hvis de er, lever de med mere sygdom end andre. Og også for dem vil Dannebrog hurtigere komme til at flage på halvt end for dem, der på fødegangen havde en mor med en uddannelse.

Det kan lyde barskt, og det er det også.

For selvfølgelig gemmer der sig et rigtigt menneske bag ethvert tal. Et gennemsnit, som dem jeg her har refereret fra Rockwool Fonden, svarer til at flyve op i helikopteren. Man ser ikke alle detaljerne, men man ser til gengæld mønstret – og monstret: At ikke alle mennesker har samme mulighed for at realisere deres drømme.

Ulige vilkår og betingelser i opvæksten er den værste uretfærdighed, der findes i vores samfund. Ethvert menneske er unikt med sine egne drømme og håb, og i et velfærdssamfund som det danske bør det være alle forundt selv at kunne forme sin tilværelse og gribe efter mulighederne.

Man vælger ikke selv sine forældre. Men man skal selv kunne forme sit liv!

Takket være de stærke, forpligtende fællesskaber vi har bygget i Danmark, har hver ny generation kunne gå en bedre fremtid i møde end den forrige. Stadig flere har fået muligheder, som deres forældre ikke havde.

Bliver det også sådan for vores børn? Får de et bedre liv end os? Bliver det nemmere for dem at klare sig? Får de større tryghed i arbejdslivet? Går de en lysere fremtid i møde? Bliver fællesskabet stærkere for dem?

På papiret er mulighederne der. Men er de det også i virkeligheden? Ikke for alle.

Det er uholdbart for vores ellers stærke samfundsmodel, at så mange børn stadig ikke vokser op med de samme gode muligheder som andre.

Vi nåede ikke langt nok, sidst vi socialdemokrater selv havde ansvaret. Det er i det hele taget en nedslående kendsgerning, at ingen regering i de senere årtier for alvor har formået at bryde den negative sociale arv.

Derfor har vi brug for en anden beslutsomhed. Næste gang vi er i regering, skal vi for alvor flytte hegnspæle.

En regering under min ledelse skal først som sidst vurderes på, om den næste store gruppe af børn og unge kommer til at klare sig bedre i vores samfund. Det er netop den kamp, jeg ønsker at stille mig i spidsen for.

Det betyder ikke, at alle skal være ens, og at ingen må skille sig ud. Sikke et kedeligt samfund vi så ville have. Når nogen klarer sig godt, skal vi være stolte. Vi skal anspore alle til at gøre deres bedste. Og vi skal forvente noget af hinanden. At gøre sig umage er en dyd. Vi behøver ikke være ens, men vi behøver være fælles.

Vi skal altid hylde mønsterbryderne. Der går mange mønsterbrydere på meteren hos os i Socialdemokratiet.

Men vores vigtigste politiske opgave er at bekæmpe de mønstre, der fastholder børn og unge i et liv med dårlige muligheder og fremtidsudsigter. Så alle kan skabe gode liv med ordentlige forhold uanset hvilken livsbane man vælger.

Det er strukturelle forbedringer, der for alvor kan flytte mennesker og samfund fremad. Socialpolitik, velfærdspolitik og fordelingspolitik hænger uløseligt sammen. Og skal vi åbne verden for alle børn, så er det i vuggestuer, børnehaver og skoler vi for alvor kan skabe resultater.

Her er det afgørende spørgsmål: Er der tid nok til de mindste?

Ethvert menneske har grundlæggende et ansvar. Især for sit eget liv

Jeg har set, hvad én engageret lærer kan gøre af forskel for de allermest udsatte børn. Og der er brug for flere pædagoger og lærere særligt i de institutioner og skoler, der har mange børn fra udsatte familier. Det kræver ressourcer. Og det kræver en regering, der vil prioritere velfærden år efter år og ikke kun i de år, hvor der skal være folketingsvalg.

For jeg har omvendt også set, hvad det kan have af konsekvenser, når der ikke sættes ind i tide. Unge der laver ballade. Som har svært ved at sidde stille. Men hvor det senere viser sig, at det måske bare skyldes, at de er ordblinde.

Selvfølgelig kan man ikke et helt liv forsvare sine handlinger med sin historie.

Ethvert menneske har grundlæggende et ansvar. Især for sit eget liv. Også for at ændre historiens gang. Men ansvaret for at klare sig godt er ikke kun den enkeltes.

Vi taler meget om diagnoser. Måske er det på tide, vi giver samfundet en diagnose i stedet.

Sociale problemer er ikke kun den enkeltes problem. Alligevel straffer vi unge, når de ender i et misbrug frem for at rette op på den virkelighed, de forsøger at flygte fra.

Men som samfund må vi aldrig give op. Der er nogle mennesker, der snubler flere gange end de fleste. Vi vil et samfund, hvor der bliver ved med at være en fremstrakt hånd. Og hvor mulighederne for at blive resocialiseret eller afvænnet ikke stopper. Tålmodighed og omsorg er og bliver en nødvendighed, når man arbejder med mennesker på kanten af vores samfund.

Socialpolitikken er et spejl på vores samfund. Selv om vi i spejlet ser meget godt, så ser vi også skyggesiden. Endnu en trist statistik er det f.eks., at der er blevet flere hjemløse i Danmark. For der er langt fra det ikoniske billede af en glad vagabond, der atter lokkes af de lange veje og så til virkeligheden i København og andre byer, hvor mennesker sover på gaden og risikerer at dø af kulde, når vinteren bider sig fast.

Jeg er bange for, at vi har gjort det sværere at gå i skole særligt for drengene

Det er den slags samfund, vi med alt for stor tydelighed konfronteres med i andre lande, hvor enhver er sin egen lykkes smed, og hvor fanden tager de sidste. Det er ikke den slags samfund, vi ønsker i Danmark.

Vi vil give hjemløse et ordentligt tilbud, et sted at være hvor de kan få behandling for deres misbrug og sygdom. At vi gør mere for at hjælpe kvinder ud af prostitution. Et opgør med de kviklån, som fanger mange mennesker i uoverskuelig gæld. Og gratis tandpleje til de mest udsatte mennesker.

Og så vil vi kigge vores uddannelsessystem efter i sømmene.

Jeg er bange for, at vi har gjort det sværere at gå i skole særligt for drengene. Vi er nødt til at spørge os selv, om skolen er god nok til de børn, der har brug for mere faste strukturer? Det er ikke alle, der kan navigere lige godt i projektstyring og teori. Nogen har måske brug for at starte senere. Andre har brug for at kunne gå i skole på en anden måde. Lige nu taber vi en masse drenge, fordi de bliver så skoletrætte, at de aldrig tager en uddannelse. Det er de drenge, der har brug for at bruge deres hænder og deres krop for at bruge deres hoveder.

De vil gerne lære og tage en uddannelse, hvis de får lov at gøre på deres egne præmisser.

Det skal vi give plads til.