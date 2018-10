Dansk Kvindesamfund: Selv om #MeToo har trukket mange overskrifter, er der langt, til retfærdigheden sker fyldest Hashtagget der ændrede verden fylder et år i dag. Det har skabt et nødvendigt paradigmeskifte i samfundet, men der er lang vej igen.

I dag er det årsdagen for et hashtag, der ændrede verden. Man kan med rette tale om en verden før og efter #MeToo.

Før var seksuelle overgreb noget, man anså som værende kvinders individuelle anliggender. I dag er det et samfundsproblem, og det har cementeret, at de patriarkalske magtstrukturer står for fald.

#MeToo har været med til at give overlevere af seksuelle overgreb et talerør, og med voldtægtsdommen over Jean-Claude Arnault, der var yderst tæt forbundet med det Svenske Akademi, er det en vigtig og symbolsk sejr for #MeToo-bevægelsen.

Dommen kaster lys på en giftig og sexistisk kultur, som har været fremherskende, men som ingen har kunnet eller turdet stoppe tidligere, selv om mange vidste, det stod på.

Til trods for dette er der stadig meget modstand, når det kommer til at tro på kvinder, der taler højt om de krænkelser, de har været udsat for, hvilket udnævnelsen af Brett Kavanaugh og voldtægtssagen mod Christiano Ronaldo desværre er et alt for gode eksempler på.

SIDEN sidste år har millioner af kvinder, men også mænd og transpersoner, fortalt, at de har været udsat for seksuelle overgreb, voldtægt og sexchikane. I Danmark var Dansk Kvindesamfund de første til at dele #MeToo opfordringen på Twitter, som hollywoodskuespilleren Alyssa Milano igangsatte.

#MeToo er dog ældre end blot ét år og blev skabt tilbage i 2007 af den afroamerikanske borgerrettighedsaktivist og feminist Tarana Burke.

Det var dog først sidste år, at det for alvor gik viralt efter afsløringerne af det årelange magtmisbrug og de seksuelle overgreb, som Harvey Weinstein stod bag.

Det er utroligt forstemmende, at fremtrædende personer herhjemme vælger at bruge udtryk som ’heksejagt’ og ’folkedomstol’ om #MeToo bevægelsen

Aldrig før har der været så stor en samlet ikke-organiseret bevægelse, hvor fokus har været på at fortælle om seksuelle overgreb. #MeToo bevægelsen var og er et længe ventet opgør med den massive kønsbaserede vold, som så mange kvinder udsættes for hver dag i hele verden.

Derfor er det utroligt forstemmende, at fremtrædende personer herhjemme vælger at bruge udtryk som ’heksejagt’ og ’folkedomstol’ om #MeToo bevægelsen. Disse sammenligninger er groteske og vidner om både historieløshed og manipulation af seksuelle overgreb. For ser man ud i verden er næsten ingen mænd blev dømt og os bekendt ikke nogen i Danmark.

Man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Det retsprincip er vi alle enige om. Det, #MeToo udstiller, er desværre, at vores retssystem hidtil stort set ingen retfærdighed eller beskyttelse yder, når det kommer til ofre for seksuelle overgreb.

HERHJEMME bliver vores frisind ofte brugt som skjold ved at hævde, at nu skal vi ikke blive for sexforskrækkede, og at man må forstå, at et klask i røven nærmest er en selvfølgelighed i visse brancher. I Danmark har vi en form for hygge-sexistisk tilgang til seksuelle overgreb, hvor sexchikane omtales som i Shu-bi-dua sangen.

Men de, der forsøger at affeje #MeToo bevægelsen som opspind, udstiller netop deres egne blinde vinkler. For virkeligheden er desværre en anden, og der er hverken noget sjovt eller overvurderet ved vold-og voldtægtsstatistikkerne.

I Danmark bliver 38.000 kvinder hvert år udsat for partnervold. Der er 5100 (+) voldtægter og voldtægtsforsøg, 944 anmeldelser og kun omkring 66 domme årligt (Tal Det Kriminalpræventive råd). Det er tilsyneladende de facto straffrit at begå voldtægt her i landet.

Det, #MeToo og #WhyIDidntReport også viser, er, at der stadig er meget skyld, skam og stigma forbundet med at fortælle offentligt, at man er overlever efter seksuelle overgreb. Med victimblamende spørgsmål som ’Hvorfor anmeldte du ikke?’, ’Hvorfor sagde du ikke bare nej?’ og ’Er det ikke også lidt din egen skyld?’ er det stadig svært at skulle fortælle, at man er blevet krænket.

DEN SLAGS spørgsmål kommer fra både præsidenter, politi, filminstruktører, journalister, vores nærmeste – og desværre også os selv. De må og skal stoppe, for den eneste, der er skyld i voldtægt, er voldtægtsforbryderen.