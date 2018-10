MeToo-kampen for lighed, frihed og bestemmelsesretten over egen krop fortsætter

Hvis du har været udsat for sexchikane eller overgreb, så skriv ’me too’ som svar på dette tweet« skrev skuespillerinden Alyssa Milano 15. oktober 2017.

#MeToo opstod som reaktion på afsløringerne i The New York Times af filmproduceren Harvey Weinsteins mangeårige magtmisbrug.

Formålet var at synliggøre udbredelsen af seksuelle krænkelser gennem sociale medier.

Det er lykkedes. I det forløbne år har mange millioner mennesker verden over fulgt opfordringen og delt deres oplevelser.

På kort tid er det blevet mere legitimt og mindre skamfuldt at tale åbent om sexchikane og overgreb.

Et år efter det første tweet mener mange, at #MeToo-bevægelsen har potentiale til at fremme ligestillingen med en gennemslagskraft, som ikke er set siden kvindernes kamp for stemmeret.

Mens andre taler om en folkedomstol, der truer mænds retssikkerhed.

#MeToo-mobiliseringen kan problematiseres og misbruges, men den kan ikke styres eller standses. Det er et paradigmeskift, som allerede har fået en række konkrete konsekvenser.

Også i Danmark, selv om der har været bemærkelsesværdigt få mediedækkede #MeToo-sager. Næppe fordi de ikke findes i flertal.

Det er derfor håbefuldt, at flere fagforbund og foreninger i dag arbejder aktivt for at modvirke sexchikane på arbejdspladsen.

På trods af det faktum, at sexchikane er ulovligt i Danmark, har myndighederne fortsat vanskeligt ved at håndtere de få sager, der ender med at blive anmeldt.

Løfterigt er det også, at der nu tegner sig et politisk flertal for at ændre den juridiske voldtægtsdefinition. Det er blevet evident, at afstanden mellem antallet af anslåede voldtægter, anmeldelser og domme er alt for stor.

Fremskridt på ligestillingsfronten tager tid, og #MeToo udfordrer de magtfuldes privilegier.

Men for omgivelserne er det ikke længere legitimt at bortforklare magtmisbrug af seksuel karakter med bagatellisering, benægtelse eller tavshed.

Kulturforandringen, som #MeToo er en begyndelse på, skaber polariserede positioner og utryghed over ændrede spilleregler mellem kønnene.

Det er forståeligt, men ikke en undskyldning for at bestride, at der grundlæggende er tale om en væsentlig kamp for lighed, frihed og bestemmelsesretten over egen krop.

