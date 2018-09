Kulturredaktøren: Millioner rejste sig i protest, men resultatet er mudret

På en måde minder MeToo-bevægelsen om det arabiske forår. Det begyndte som en frihedskamp. Båret oppe af euforien over mobiliseringen af kvinder verden over, der ikke længere ville skamme sig alene. Millioner af mennesker, der kæmpede mod tavshedskultur, undertrykkelse og magtmisbrug. Kvinder, der kollektivt påberåbte sig retten til at bestemme over egen krop. MeToo var til en start en global kvindekamp for grundlæggende menneskerettigheder, der opstod nedefra på sociale medier.

Udbredelsen blev antændt af eksplosiv, Pulitzerprisvindende journalistik fra The New York Times og The New Yorker. Medierne dokumenterede, at den store filmproducer Harvey Weinstein igennem mange år havde seksuelt misbrugt en lang række kvinder. Et magtmisbrug, mange havde kendt til, og nogle havde holdt hånden over i årevis.

Det var den stjernespækkede skandale, der for alvor ansporede medier verden over. Og selv om det langtfra er sikkert, at Weinstein ender med at blive dømt i de verserende retssager, stiller de færreste spørgsmålstegn ved sagens substans.

MeToo er et begyndende opgør med de tvivlsomme privilegier, som særligt magtfulde mænd har erhvervet sig gennem det meste af menneskehedens historie

Herfra bliver billedet mere mudret. MeToo er i det forgangne år blevet brugt og misbrugt i det uendelige. Bevægelsen er uden ledelse og formulerede mål. MeToo har ikke officielle talspersoner, men kendte selvudnævnte stemmer som Asia Argento, der anklagede Weinstein og nu selv er anklaget for overgreb mod en ung mand.

Der er ikke tale om en folkelig kamp mod totalitære kræfter, men en kompliceret kulturkamp. MeToo er et begyndende opgør med de tvivlsomme privilegier, som særligt magtfulde mænd har erhvervet sig gennem det meste af menneskehedens historie.

Og hvad stiller man op med sager som en af de seneste, hvor den succesfulde og populære chef for den amerikanske tv-kanal CBS Leslie Moonves bliver anklaget for sexual misconduct. Selv mener han, at han altid har respekteret et nej. Moonves har endda støttet MeToo og bidraget til et nationalt kommissionsarbejde om, hvad der kan gøres for at forhindre sexchikane på arbejdspladser. Nu er han selv blevet fyret efter en række vidnesbyrd om sexchikane i The New Yorker.

I denne artikel gør Politiken MeToo-status ved at se på nogle af de eksempler på kendte mænd i den amerikanske underholdningsindustri, der er på vej tilbage efter at være blevet anklaget for sexchikane. Ikke i retssystemet, men i medierne.

Komikeren Louis C. K. dukkede for nylig op på scenen, efter han i slutningen af 2017 indrømmede at have onaneret foran flere kvinder mod deres vilje. Louis C.K.’s uventede optræden blev mødt af klapsalver, men den har også udløst en ophedet diskussion om, hvornår og hvordan det er okay at gøre comeback efter en MeToo-sag.

Louis C.K.-sagen er endda mindre kompliceret end dem, hvor den anklagede selv benægter, og hvor der ikke kan rejses tiltale i retssystemet på grund af manglende beviser eller forældelse. ’Heksejagt’ og ’folkedomstol’ er ord, der ofte tages i brug i kritikken af MeToo.

MeToo har ikke gjort kønnenes kamp fredeligere. Polariseringen går typisk mellem kvinder og mænd, men ikke udelukkende. Og kvinder kan selvfølgelig også – som Argento nu beskyldes for – misbruge deres magt.

Kulturforandringer,hvor nogle skal afgive magt og privilegier, tager tid, men der er ingen tvivl om, at MeToo har forandret den prisme, igennem hvilken vi betragter verden. Tavshedskulturen er brudt.

Selv i et ligestillet land som Danmark, hvor sexchikane rent faktisk er ulovligt, har vi ikke de rette redskaber.

Det handler om nedarvet kultur, men i lige så høj grad om arbejdspladser, arbejdstilsyn og retsvæsen. Det sidste er enklere at gøre noget ved end det første

Så nu er det på tide også at rette blikket mod de strukturer, der understøtter tavshedskulturen og gør det muligt at misbruge magt til seksuelle formål uden konsekvenser – i stedet for at bruge al tiden på enkeltsager.

