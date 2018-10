Retten afviser en af sexkrænkelses-sagerne mod Harvey Weinstein

En af de seks seksuelle forbrydelser, som den tidligere filmmogul Harvey Weinstein er tiltalt for, er nu frafaldet.

Det var en højesteretsdommer i New York, der torsdag frafaldt tiltalen, skriver The New York Times, efter at det kom frem, at politiets hovedefterforsker i sagen havde undladt at fortælle retten om et vidne, der helt tilbage i februar modsagde et af anklagepunkterne.

The New York Times vurderer, at udviklingen var »en sejr for Mr. Weinstein og rejser tvivl om, hvilken betydning opdagelsen kan have på den mere overordnede anklage mod ham«.

Den sag, der nu er frafaldet, handler om Lucia Evans, der i maj i år formelt lagde sag an mod Weinstein, den tidligere magtfulde chef for Miramax, for at have tvunget hende til oralsex på hans kontor på Manhattan. Evans, der var ansat i en pr-funktion i selskabet, aflagde vidnesbyrd under ed.

Ved høringen i Højesteret blev der imidlertid afsløret et brev, i hvilket en ven af Lucia Evans beretter, at Evans havde fortalt hende en helt anden historie om, hvad der skete på det kontor. Ifølge vennen havde Evans frivilligt udført oralsex på Weinstein »til gengæld for løftet om et job som skuespiller«.

Brevet er fra august, men vennen skrev yderligere, at hun havde fortalt sin historie til hovedefterforskeren i februar, men at han havde frarådet hende at arbejde med statsanklageren.

Weinsteins advokat bad dommeren om at frafalde sigtelsen vedrørende Lucia Evans: hovedanklageren havde ingen indvendinger, og dommer James Burke droppede derpå sigtelsen.

Udover den nu frafaldne sigtelse eksisterer der yderligere fem andre sigtelser for seksuelt overfald på to andre kvinder, og disse resterende anklager har en straframme på livstid i fængsel.