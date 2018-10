Chefredaktøren er klimasynder: Erkendelsen er bestemt ikke nem, men min samvittighed er kulsort

Jeg kan lige så gå til bekendelse med det samme: Mit klimaregnskab går i sort på stort set alle parametre. Bortset fra affaldssortering er min daglige cykeltur til og fra Rådhuspladsen – 18 km i alt – stort set mit eneste grønne klimaaftryk.

Hvis vi tager mit synderegister fra en ende af, lyder det sådan her: Vores bil kører på diesel. Vi spiser rødt kød fra gasgrillen 2-3 gange om ugen (også i vinterhalvåret). Vi har netop aftalt at dele en ny palle brænde til vores svenske porcelænsbrændeovn med vores nabo.

Jeg har de seneste fem år været på 12 rejser med familien. 11 af dem har været med fly. Og da vi tog Snabbtåget til Stockholm, var det primært for at vise børnene, at verden altså er større, end man kan forestille sig, når man bevæger sig rundt i et flysæde (og lidt fordi jeg elsker, elsker at køre med tog).

Jeg har sort samvittighed. Og jeg har det dårligt med at erkende det, men der er ingen vej uden om.

For jeg må tage den medicin, vi bød fem ministre på forsiden af avisen onsdag. Hvad gør I egentlig selv for klimaet, spurgte vi dem. Går de selv forrest, når de med regeringens nye klimaplan appellerer til, at alle andre skal ændre livsstil og adfærd?

Jeg har respekt for de ministre, der stillede op som de borgere og forbrugere, de også er. Ingen af dem kunne levere et plet- og fnugfrit klimaregnskab. De spiser bøffer, kører benzinbiler og tænder op i pejsen, selv om der var ringe trøst at hente for mig.

Hverken kødelskeren Ole Birk Olesen eller den benzinkørende Jakob Ellemann-Jensen kommer i nærheden af mit klimatiske synderegister.Med den opsigtsvækkende forside ville vi vise, at de fleste af os står det samme sted:

Vi ved, at der skal handles, hvis de kommende generationer skal efterlades en nogenlunde beboelig klode, men foreløbig er det mest blevet ved snakken.

I denne uge indførte vi hjemme hos os to kødfrie dage. Er det nok? Nej, men vi gør dog noget

Men i denne uge skete der noget. FN’s klimapanel afleverede med sin nye rapport ikke bare en alarmklokke, vi har hørt før. Panelet efterlod os alle med et håb: Vi kan alle – du og jeg – gøre en forskel. Det er ikke for sent.

Vi kan afværge den halve grad af klodens forventede opvarmning, som vil gøre en verden til forskel for millioner og atter millioner af mennesker.

Politikerne viste åbenhed på forsiden af Politiken. Åbenhed er forudsætning for erkendelse, og erkendelse er forudsætning for handling.

Hjemme hos os har vi nu besluttet at indføre to kødfrie dage, og vores næste bil skal kunne oplades. Brændeovnen beholder vi, men vi forhandler lige nu om antallet af optændinger om måneden. Det ender nok på et par stykker.

Vil vores lille private klimaplan gøre en forskel? Selvfølgelig ikke. Jeg gør fortsat alt for lidt. Men det har gjort en stor forskel for mig, at vi har flyttet os fra holdning til handling. Og det er vel trods alt den eneste vej ud af den sorte samvittighed og ind i en grønnere bevidsthed.

For ministre såvel som for alle os andre.