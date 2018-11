Er det godt nok at få flere kvinder i ledelse, hvis de samtidig skal lære at opføre sig som mænd? Mentorprogrammer er en af danske virksomheders foretrukne metoder til at få flere kvinder i ledelse. Men selv om de har en vis succes, er de ironisk nok også med til at fremme ekstremt stereotype forestillinger om, at mænd er mere naturlige ledere.

Flere af landets største virksomheder bryster sig af at have iværksat mentorordninger for at bane vejen for flere kvinder i ledelse.

Kigger man på mentorprogrammers numeriske resultater, er de også lovende. Mentorprogrammer lykkes ofte med at få flere kvinder ind i ledelse.

Men på trods af mentorprogrammers evne til at bringe flere kvinder ind i ledelsestoppen har de ofte også en slagside: De fører ikke til mere diversitet i betydningen flere forskellige måder at være, tænke og handle på i ledelse.

Mentorprogrammer har en tendens til at reproducere eller endda forstærke stereotype og entydige forestillinger om køn og ledelse og gøre formålet med programmet til et spørgsmål om at ensrette kommende ledere i forhold til eksisterende normer om den gode (mandlige) leder.

Stereotype forestillinger om, hvem der kan være leder, gør organisationer blinde for talent og får dem til systematisk at gå glip af værdifuldt potentiale

Mentorprogrammer findes i mange varianter. I sin simple form er det et forløb, hvor en erfaren leder matches med et uerfarent eller ungt ledelsestalent og hen over en periode mødes til samtaler.

Her deler den erfarne leder erfaringer, giver gode råd og stiller sig til rådighed som sparringspartner.

I en undersøgelse af mentorprogrammer har vi fulgt samtaler mellem mentor og mentee på nært hold.

Fakta Kvinder i ledelse Danmark er det land i Norden, der har den laveste andel af kvinder i ledelse. Ifølge Institut for Menneskerettigheder var der i 2015 15,2 procent kvinder i bestyrelserne og direktionerne i de 1.138 største danske virksomheder. 6 procent af de danske private virksomheder har en kvinde som ceo. Ifølge Danmarks Statistik er der 1,6 gange større sandsynlighed for at lande et toplederjob, hvis du er mand. Tallet er fra 2016 og er uændret siden 2010. Kilder: OECD, The Pursuit of Gender Equality, Institut for Menneskerettigheder og Danmarks Statistik. Vis mere

Undersøgelsen viser, hvordan mentorsamtalerne opererer med en ekstremt entydig forestilling om, at kvinder per definition er perfektionistiske, pæne, drevet af følelser, interesseret i at balancere arbejdsliv med privatliv og bange for, hvad andre tænker om dem.

Samtalerne skaber derudover en forestilling om, at hvis kvinder skal blive succesfulde ledere, skal de blive mere som deres mandlige konkurrenter.

Mændene beskrives som mere rationelle, mentalt stærke, mere ærgerrige efter succes og mere ligeglade med, hvad andre tænker.

Det at være en kvinde forbindes helt entydigt med at være »åh så forsigtig«, »en 12-tals-pige«, at ville »gøre det hele perfekt« og »sidde klar med spidsede blyanter«.

F.eks. er der i vores undersøgelse en mentor, som siger:

»Kvinder skal simpelthen give slip på deres venlighed ... De sidder bare der og venter på at blive set og hørt, og det skal de ikke, de skal bare gå for det – og det er okay at stjæle fra andres madskål, det gør ikke noget«!

Med afsæt i sådanne stereotype forestillinger om køn kommer mentorsamtalerne ofte til at handle om, at den unge kvindelige ledelsesaspirant er forkert, som hun er, og skal ensrettes i forhold til en entydig forestilling om den rigtige leder, der er rationel og ærgerrig efter succes.

Stereotype forestillinger om, hvem der kan være leder, gør organisationer blinde for talent og får dem til systematisk at gå glip af værdifuldt potentiale.

Derudover viser forskning, at diversitet i ledelsen er gavnlig for vækst og resultater. Endelig antyder aktuelle skandalesager i dansk erhvervsliv såsom hvidvaskningen i Danske Bank, at der er brug for en ny og mere mangfoldig kultur i toppen af dansk erhvervsliv.

Alt i alt er der altså god grund til at tro – og forskningsmæssigt belæg for – at diversitet i ledelse er gavnligt for både virksomheder og deres omverden.