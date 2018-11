Læge: Jeg har aldrig følt mig så ussel som den dag, jeg sørgede for, at min far fik taget sit kørekort En læge har indberetnings-pligt, hvis en ældre patient er til fare for sig selv eller andre i trafikken. Et presset sundhedsvæsen formåede ikke at fange min far, så jeg måtte som datter tage sagen i egen hånd.

Som datter har jeg længe fulgt med i min fars helbred. Det har været en rutsjetur af dimensioner. Hans korttidshukommelse har skrantet i nogen tid. Min mor turde til sidst ikke køre i bil med ham ved rattet. Han forsøgte at være hjemme, inden det blev mørkt på grund af natteblindhed. Han kørte 80 km/t på motorvejen, og han glemte at orientere sig i trafikken. Trods disse faresignaler følte min familie og jeg, at vi ville fratage ham hans frihed og værdighed ved at få ham undersøgt, så han måske ville miste sit kørekort. Inderst inde håbede jeg på, at sundhedsvæsenet ville fange ham. På et eller andet tidspunkt måtte nogen da gøre noget? Opdage det? Med ét følte jeg, at jeg havde skudt vingerne af den mand, der lærte mig at gå. Jeg kunne ikke se ham i øjnene Det kunne ikke være mig som datter, som skulle anmelde min egen far? 1. juli 2017 vedtog Folketinget, at kørekort til bil ikke længere skal udløbe ved bilistens fyldte 75. år. Det betyder også, at man ikke længere skal bruge lægeattest ved fornyelse af kørekortet. Herudover har en læge indberetningspligt, hvis en ældre patient for eksempel viser tegn på demens og derfor er til fare for sig selv – eller andre. Læs også: Professor: Giv nu mennesker med demens den værdighed, de fortjener Men det vil sige, at der er fri leg, så længe man ikke bliver fanget af systemet. I disse dage er sundhedsvæsenet presset. Både de privatpraktiserende læger og hospitalerne. Hvordan kan en læge på baggrund af et kortvarigt møde med en ældre patient kunne bedømme, om vedkommende er i stand til at køre bil og er begyndende dement? Dertil kommer, at det er noget af en bombe at smide i hovedet på en person, der selv føler sig rask og ved sine fulde fem, hvis man som læge opdager det. I min fars tilfælde fangede systemet ham aldrig. Jeg vidste, at hverken min far eller jeg ville kunne tilgive os selv, hvis nogen mistede livet eller førligheden, men jeg har aldrig følt mig så ussel som den dag, jeg sørgede for, at han blev undersøgt. Min far stoler blindt på mig med sine helbredsoplysninger og helbred, og jeg følte, at jeg sendte ham ind i løvens gab, da jeg fik ham henvist til en hukommelsesklinik. Læs også: Landsbyer for demente skyder op rundt i landet Jeg var ved hans side, da han trådte ind på klinikken. Min smilende, charmerende far svarede, tegnede og skrev så godt, han kunne. En del af prøven gik ud på, at han skulle huske en fiktiv adresse. Lægen gentog adressen tre gange. Min far grinede lidt ad sig selv, da han snublede over ordene. Ja, det ville jo være meget nemmere på hans eget sprog og med en adresse fra han fødeland, sagde han. Det hele var fjollet. Han kendte jo ikke Bornholm, hvor den fiktive adresse lå. Undskyldning efter undskyldning. Lægen spurgte, om han i de 45 år, han havde boet i Danmark, ikke havde haft behov for at huske en dansk adresse? Min far begyndte i desperation at nævne alle de adresser, han kendte. Sin hjemmeadresse. Herlev Hospital lå i Herlev. Bispebjerg Hospital lå ved Tuborgvej. Jeg kunne mærke et stik i mit hjerte. Jeg havde lyst til at rejse mig og gå og tage ham med mig. Men vi blev. Og så kom resultatet af hukommelsesprøverne. Med ét stivnede hans smil, og blikket blev fjernt. Formentlig let demens, yderligere undersøgelser og et lægeligt kørselsforbud.