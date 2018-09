Journalist med prostatakræft: Jeg var heldig at få en sygdom, der har stor bevågenhed. Det var min kone ikke. Hun fik Alzheimers

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I efteråret 2016 fik min kone den chokerende diagnose: Alzheimers demens. I begyndelsen af 2017 fik jeg konstateret prostatakræft, der havde bredt sig til knoglevævet.

Min konens demens har udviklet sig med lynets hast, og i dag sidder hun i kørestol og har intet sprog.

Hun smiler af og til eller ømmer sig, når de mange hjælpere, kommunen meget rundhåndet har bevilget os, kommer til at tage lidt hårdt på hendes ømme steder.

Man ved desværre ikke så meget om, hvad årsagen til Alzheimers er.

Det er ikke en sygdom, som har offentlighedens interesse i samme grad som bekæmpelse af kræften.

Jeg undrer mig over, at forskningen i den mest udbredte demenssygdom i Danmark har så lille en bevågenhed på Christiansborg

Jeg ville godt give halvdelen af resten af min levetid for at kunne få svar på, hvorfor min kone igennem mere end 50 år skal sidde dér umælende i sin kørestol og måske være tilskuer til ting, der i hendes hjerne forekommer underlige.

Og allerhelst ville jeg naturligvis have, at man kunne helbrede. Men det bliver desværre ikke i min levetid.

Hvis jeg havde fået den kræft, jeg nu lever med, for 50 år siden, havde jeg sikkert været død for længst. I kraft af stor opmærksomhed på kræft er det lykkedes at samle store økonomiske midler til forskning.

Det er mit held. Da jeg dengang var ung journalist, havde vi en redaktionel regel om, at når vi skrev nekrologer, omtalte vi dødsfald som følge af kræft som en ’forfærdelig’ eller ’frygtet’ sygdom.

Vi måtte ikke bruge ordet kræft. Det er der heldigvis blevet lavet om på, og i dag fortæller massevis af kræftramte gladelig om deres sygdom, og der er stor offentlig opmærksomhed på kræften og dens bekæmpelse gennem forskning.

Så langt er man ikke nået med Alzheimers. Den største opmærksomhed får denne sygdom i form af vandede vittigheder om, at man er blevet senil, hvis et eller andet glemmes.

Men ikke ret mange står frem og fortæller om den frygtelige sygdom, som rigtig mange kender til gennem pårørende.

22. september er der landsindsamling i Alzheimerforeningen, og der er simpelt hen så mange landsindsamlinger ved hoveddøren eller i fjernsynet, at det hænger utroligt mange mennesker ud ad halsen.

Al ære og respekt til de mange, der kimer på hoveddøren hos en masse mennesker rundt om i landet. Og jeg håber da på et godt resultat.

Men min holdning er imidlertid, at sygdomsbekæmpelse og forskning i forskellige sygdomme først og fremmest er velfærdsstatens opgave. Noget, der ikke kan overlades til tilfældig privat velgørenhed.

Og jeg undrer mig over, at forskningen i den mest udbredte demenssygdom i Danmark har så lille en bevågenhed på Christiansborg.

Derfor har jeg med interesse læst i ’Livet med demens’, udgivet af Alzheimerforeningen, at man foreslår, at der afsættes 100 kroner per dansker til forskningen.

Jeg har i den seneste tid været vidne til, at den nuværende regering har åbnet en gavebod. Men desværre har jeg ikke set, at penge til forskning i Alzheimers demens er i bodens sortiment.

Håber, at det er en forglemmelse.