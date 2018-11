Læger advarer om et sundhedsvæsen i dødskamp: I Palæstina vil alt snart ændre sig fra forfærdeligt til værre Danmark bør træde til, når USA trækker sin støtte til det FN-program, der sikrer sundhed til den palæstinensiske befolkning.

Humanitær hjælp bør hvile på principper om medmenneskelighed, neutralitet, uafhængighed og upartiskhed.

Principper, som er afgørende for at sikre sundhed for verdens mest udsatte mennesker, og at de kan leve et værdigt liv, uanset den politiske situation de befinder sig i.

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), der har som mandat at tilvejebringe basale uddannelses- og sundhedstilbud til palæstinensiske flygtninge, er et udtryk for det internationale samfunds støtte til disse principper. Det internationale samfund påtog sig via FN ansvaret for de palæstinensiske flygtninge efter oprettelsen af staten Israel i 1948.



Men UNRWA’s muligheder for at leve op til sine forpligtelser er voldsomt truede.

USA, den største bidragyder til UNRWA, har for 2018 reduceret sin økonomiske støtte med 80 procent og har varslet, at bidrag til UNRWA’s arbejde helt vil bortfalde i 2019.

Amerikansk utilfredshed med manglende fremdrift i fredsprocessen i den israelsk-palæstinensiske konflikt og et klart politisk sidevalg til fordel for Israel er baggrunden for denne beslutning.

Konsekvenserne vil være meget alvorlige. En tredjedel af den palæstinensiske befolkning på Vestbredden og mere end to tredjedele af Gazas befolkning – ca. 1,5 millioner mennesker – er helt afhængige af støtte fra UNRWA. For det palæstinensiske selvstyre kan ikke overtage UNWRA’s opgaver.

Et par eksempler blandt mange, vi har kendskab til: Mere end 150.000 diabetespatienter vil stå uden behandlingstilbud og medicin. Børnecancerbehandling i Palæstina vil blive påvirket massivt.

Skiftet i den amerikanske politik er resultatet af en amerikansk delegations besøg i Israel. Dette skridt passer logisk ind i en langsigtet israelsk strategi – den fuldstændige undertrykkelse og helst totale fortrængning af den palæstinensiske befolkning fra Vestbredden og det palæstinensiske Østjerusalem.

Undertrykkelsen udføres brutalt og konsekvent uden hensyntagen til det internationale samfunds og Danmarks alt for svage protester. Offentligheden får kun sparsom information om forholdene i de palæstinensiske områder gennem medierne.

Israel holder Gazastriben, hvor næsten 2 millioner mennesker lever sammentrængt på et landområde på størrelse med Langeland, i et jerngreb. Meterhøje betonmure og hegn afgrænser Gaza mod Israel på landsiden, og mod vest sikrer israelske flådefartøjer, at palæstinenserne ikke har kontakt med omverdenen.

Gennem to bevogtede grænseovergange kontrolleres al adgang til Gaza. Befolkningen i Gaza lever derfor på Israels betingelser.

Forsyningen af fødevarer er begrænset til et nøje beregnet eksistensminimum, strøm er kun tilgængeligt få timer om dagen, rent drikkevand findes næsten ikke, spildevand dumpes i havet. Sundhedstilstanden er alvorligt truet, børnedødeligheden er høj.

Alt vil ændre sig fra forfærdeligt til værre, hvis UNRWA må lukke sine aktiviteter i Gaza helt eller delvist. FN vurderer, at Gazastriben vil være ubeboelig i løbet af et par år.