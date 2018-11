Folketingskandidat: Jeg forstår #MeToo, for min chef forstod ikke et nej For mig har MeToo-bevægelsen betydet, at jeg nu forstår, at et overgreb ikke er min skyld.

#MeToo har stadig stor betydning, og vi må for guds skyld ikke lægge den i glemmebogen. For mig blev den starten til at forstå, at det aldrig var min skyld, at chefen ikke kunne lade mig være.



På årsdagen for #MeToo kunne jeg læse, at mange ikke havde det store tilovers for bevægelsen. Flere udtalte til medierne, at kampagnen var gået for langt og ikke var relevant. For mig tog den en stor vægt af mine skuldre.

For mig blev det starten til at forstå, at jeg langtfra var alene. Det blev legitimt at tale om denne form for oplevelser. Alligevel har jeg ikke tidligere udtalt mig offentligt om hverken mine egne oplevelser eller bevægelsen generelt. Under højdepunktet for #MeToo-bevægelsen var jeg stadig flov over mine egne oplevelser.

Jeg tror langtfra, jeg er den eneste, der indtil nu i stilhed har takket for kampagnen. Men jeg vil ikke lade bevægelsen, der fik følelsen af skam til at forsvinde, blive omtalt som ligegyldig, uden modsvar.





Der fløj så mange tanker gennem hovedet på mig, da han forsøgte at kysse mig. Det var ikke første gang, at han ikke havde forstået et nej, og jeg vidste allerede, at det også denne her gang ville blive akavet, næste gang jeg skulle se ham på arbejdet.

Problemet var dog ikke bare, at en mand, jeg ikke var interesseret i, forsøgte at kysse mig. Han var nemlig også en klar autoritetsfigur i mit liv, der havde mulighed for at gøre livet meget surt for mig, hvis han ville.

Før bevægelsen troede jeg, at det var mig, der var helt galt på den



Jeg er ikke ude på at hænge nogen ud eller få hævn. Det har jeg personligt ikke noget behov for, og det ville i min situation ikke gavne hverken nogen eller noget. Særligt fordi jeg er overbevist om, at vi alle har fået noget at tænke over på grund af #MeToo-bevægelsen.

Jeg tror, at mange mænd har tænkt en ekstra gang over deres egne handlinger og fremover også vil huske bevægelsen, inden de rager på den kvindelige underordnede. For mig betød bevægelsen til gengæld også, at jeg forstod, at det ikke var min skyld.

Det var ikke mig, der skulle blive væk fra en fredagsøl, det var ham, der ikke skulle tage på mig. Det var ikke mig, der skulle holde mig fra at danse til festen, men ham, der ikke skulle forsøge at kysse mig.

#MeToo fik mig til at forstå, at jeg ikke behøver at gå rundt og være flov over, at han havde opført sig upassende.





For jeg følte faktisk, at det var min skyld. Og jeg følte, det var pinligt. Det er jeg desværre langtfra ene om at have følt.

Mange af mine veninder kan fortælle om lignende historier, hvor mænd med en klar autoritetsrolle har overskredet deres grænser, og det har været svært at sige fra – for hvad hvis det ville koste deres job?



Der er behov for #MeToo i Danmark. Før bevægelsen troede jeg, at det var mig, der var helt galt på den.

Men bevægelsen har fået os til at tænke en ekstra gang over vores opførsel og grænser – og for det skal bevægelsen og de kvinder, der gik forrest, have et kæmpestort #ThankYou.