Danske Bank i bodsgang over for kritisk Politiken-læser: »Vi er kede af det, der er sket! Det er dybt beklageligt og uacceptabelt« Julie Rørstrøm skrev et indllæg i Politiken om Danske Bank-skandalen. Nu får hun svar fra banken.

I torsdags(15.11.) skrev Julie Rørstrøm et indlæg her i Politiken. Hun spørger blandt andet til, hvad hun skal sige til folk, når de bliver forargede over, at hun ikke vil skifte fra Danske Bank. Et rigtigt godt indlæg, som kræver et svar. For jeg forstår Julie Rørstrøms spørgsmål og hendes dilemma, som vi møder hos rigtig mange af vores kunder og fra omverdenen i det hele taget.

Jeg tror ikke, at der er nogen – heller ikke medarbejdere i Danske Bank – der kan eller skal forsvare de helt uacceptable forhold i vores filial i Estland i perioden fra 2007-2015, der medvirkede til, at filialen kunne bruges til mistænkelige transaktioner.

Vi kan ikke sige det tydeligt nok: Vi er kede af det, der er sket! Det er dybt beklageligt og uacceptabelt. Og set i bakspejlet er der meget, vi kunne og skulle have gjort anderledes.

Vi har behov for at fortælle omverdenen, at vi er kede af sagen. Derfor holder vi nu, og så længe der er behov, dialogmøder med vores kunder i hele landet

Julie Rørstrøm skriver i sit indlæg, at vi skal stoppe med at undskylde og bede om tilgivelse og i stedet fortælle, hvad vi har lært, og hvad vi vil gøre. Det kan jeg godt forstå. Men vi har behov for at fortælle omverdenen, at vi er kede af sagen. Derfor holder vi nu, og så længe der er behov, dialogmøder med vores kunder i hele landet, hvor de får mulighed for at høre om sagen, og hvor vi er i dag, når det gælder bekæmpelse af hvidvask. Alle kunder er velkomne til at melde sig til via deres lokale filial.

Lige så meget som vi fortryder hele sagens forløb, lige så fokuserede er vi på at lære af det, der er sket, så vi kan sikre os, at der ikke sker noget lignende igen.

I forhold til Estland blev den konkrete og problematiske portefølje af kunder lukket ned i 2015, og vi har siden da styrket hele vores setup i Estland og resten af Baltikum. Fremover vil vi kun betjene datterselskaber af nordiske kunder samt internationale kunder, hvis aktiviteter er forankret i Norden.

Vi har desuden indberettet 42 estiske medarbejdere til myndighederne, herunder otte direkte til politiet, på mistanke om medvirken til de mistænkelige aktiviteter.



Vi har iværksat mange initiativer på tværs af hele banken for generelt at styrke vores indsats for at bekæmpe finansiel kriminalitet. Vi investerer årligt et trecifret millionbeløb i it-systemer, der kan gøre os endnu bedre til at opdage mistænkelige forhold, og siden 2015 har vi mere end firedoblet det samlede antal medarbejdere, der arbejder med at bekæmpe finansiel kriminalitet, så vi nu har 1.200 medarbejdere på området.



Vi er også klar over, at der skal arbejdes med kulturen – i hele organisationen.

Det er nødvendigt, at vi skaber en endnu dybere forståelse af, hvor vigtigt det er at reagere med det samme, hvis vores medarbejdere opdager forhold, der er mistænkelige. Derfor gennemgår alle medarbejdere i dag også en obligatorisk uddannelse, der gør dem i stand til i endnu højere grad at opdage mistænkelig adfærd.