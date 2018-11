Organisation afskyr techgigants forræderi, men: Facebooks ondskab kommer ikke til at betyde noget som helst At Facebook aktivt har deltaget i forvrængning af information og i at formidle propaganda, er så uacceptabelt, at det næsten er ubegribeligt.

En New York Times-artikel fortalte i sidste uge historien om Facebooks aggressive kampagne mod en gruppe rettighedsaktivister, der har udtrykt sig kritisk overfor den sociale mediegigant.

Kampagnen hævdede blandt andet, at aktivisterne var en slags agenter for rigmanden George Soros – en dybt upopulær skikkelse blandt højreorienterede og konservative i både Europa og USA.

Den organisation, jeg arbejder for, International Media Support, kritiserer ofte Facebook i det forum, der hedder Global Network Initiative. Her diskuteres platformens negative indvirkning på vores lokale partnere – journalister og menneskerettighedsforkæmpere i verdens konfliktområder.

Som mange andre menneskerettighedsgrupper har vi endda modtaget et par mindre donationer fra Facebook gennem årene – donationer, der er blevet brugt direkte i forsøg på at holde Facebook i kort snor og stille dem til ansvar. Jeg ville ønske, vi havde gjort et bedre stykke arbejde.

I tillæg til de udviklingsmidler, vi modtager fra Danmark, Sverige og Norge, modtager vi også penge fra George Soros’ Open Society Foundations for at fremme uafhængig journalistik og retten til ytringsfrihed. Måske skulle vi også frygte et angreb, hvis vi kritiserer Facebook for meget? Hvis de med fuldt overlæg angriber filantropiske organisationer og rettighedsaktivister, er det så klogt, at vi fortsætter med at arbejde sammen med dem for at begrænse deres negative effekt på samfundet?

Vi vil fortsætte i afsky over Facebooks forræderi af civilsamfundets rettighedsaktivister, vel vidende at de måske vil rette en smædekampagne mod os, hvis de føler det nødvendigt

Desværre har vi ikke noget valg. Selv om International Media Support ville fungere fint uden at engagere sig i Facebooks CSR-indsats, ville vores lokale uafhængige mediepartnere i Somalia, Myanmar, Syrien og resten af verden ikke. På trods af Facebooks forræderi er vores partnere – som så mange andre medier i verden – stærkt afhængige af, at den sociale mediegigant driver trafik til deres indhold, så de kan nå deres læsere, seere og lyttere.

Indtil nu har vi troet, at Facebooks kommercielle virke havde den uheldige bivirkning at undergrave demokratiet, ikke at de aktivt forsøger at ødelægge det. Med denne seneste historie har Facebook ikke bare svigtet ved ikke at tage ansvar for deres indflydelse på et præsidentvalg i USA eller på en drabelig konflikt i Myanmar – de har handlet med ondskab og overlæg. Facebook benægter kendskab til smædekampagnen og har samtidig senere fyret det oppositionsforskningsfirma, de havde hyret til at gennemføre den.

Det har længe været skuffende at se Facebooks manglende ’ansvarstagen’, når det gjaldt monitorering af had og disinformation på deres platform. Vi har altid tænkt, de var dybt uansvarlige, men har samtidig altid ladet tvivlen komme dem til gode. At de aktivt har deltaget i forvrængning af information og i at formidle propaganda, er så uacceptabelt, at vi som en dansk rettighedsorganisation næsten ikke kan begribe det.

Men vi vil sandsynligvis fortsat deltage i deres uærlige CSR-øvelser. Ellers når vores uafhængige mediepartnere i verdens brændpunkter ikke deres målgrupper og vil mangle den indtægt, der følger med fra de besøgende, Facebook driver til deres hjemmesider.

Vi vil fortsætte i afsky over Facebooks forræderi af civilsamfundets rettighedsaktivister, vel vidende at de måske vil rette en smædekampagne mod os, hvis de føler det nødvendigt.