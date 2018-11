Eliteforsker: Det er udholdbart, at de aktører, der bør kontrollere finansverdenen, selv bliver fedtet ind i den Staten og forskningen er blevet knyttet alt for tæt til de store finansielle aktører. Det er på tide at genetablere uafhængigheden.

I løbet af den sidste uges tid har de to aktuelle skandaler i finansverdenen – den organiserede svindel med udbytteskat og Danske Banks estiske hvidvask af et beløb større end det danske statsbudget – trukket tråde ud over bankverdenen.



Administrerende direktør i ATP Christian Hyldal, der på vegne af kerneaktørerne på arbejdsmarkedet forvalter 4,9 millioner menneskers pensionspenge, sad sammen med flere andre nøglespillere i et selskab, der var involveret i udbytteskatskandalen.

Skandalerne viser os, at både finansverdenen, men især de, der skal kontrollere dem, har brug for uafhængigt perspektiv udefra

Det betyder naturligvis ikke, at disse personer selv har bidraget til denne svindel.

Men det betyder, at svindlen er foregået på deres vagt. Og ikke mindst, at de har nikket o.k. til selskabskonstruktioner og ikke forhindret – hvis ikke ligefrem billiget – en virksomhedskultur, hvor svindel var en accepteret genvej til succes.

Med andre ord blev nøglepersoner blandt dem, der skal holde bankerne i ørerne på vores vegne – fra forvalterne af vores pensionspenge over det statslige tilsyn til forskerne – selv fedtet ind i sagerne.

Blå bog Christoph Houman Ellersgaard Født 1981. Ph.d. i sociologi og adjunkt ved Department of Business & Politics, CBS. Ellersgaard forsker i eliter og magt og har blandt andet været medforfatter på ’Magteliten: Hvordan 423 danskere styrer landet’ (2015) og ’Tæm eliten’ (2017).



I stedet for at være et uvildigt blik udefra, der kunne sige fra, da dele af finansverdenen lukkede sig om sig selv og mistede følingen med ret og rimelighed, blev de, der skulle regulere bankerne, spundet ind i den selvsamme verden.

Det kan naturligvis være fristende at bortforklare det med et tvivlsomt moralsk kompas hos de involverede. Men finansverdenen har faktisk systematiseret sine bånd til dem, der bør regulere dem. Man har reduceret princippet om armslængde til bredden af en funktionærs tommelfinger.

Derfor må vi som samfund diskutere, hvordan vi får sikret os institutioner, der kan forholde sig kritisk til finansverdenen.

Men lad os se nærmere på, hvordan to af de elitegrupper, der bør kontrollere finansverdenen fedtes ind i den.

Kontrol kræver et velfungerende, uafhængigt statsligt tilsyn. Det har vi ikke formået at have i Danmark af to grunde: Dels har vi ladet det finansielle system få stor indflydelse på kontrollen af dem, og dels har vi ikke sikret Finanstilsynet mod at blive plyndret for ekspertise af den finansielle sektor.

Lad os starte med styringen af Finanstilsynet.

Her sad, indtil hvidvaskskandalen blev fuldstændig uomgængelig, tidligere <DB>direktør i Danske Bank Henrik Ramlau-Hansen som bestyrelsesformand. Vi lod altså personer med lange karrierer i bankverdenen styre den organisation, der skulle holde øje med dem.

Ligesom vi i øvrigt satte bankfolk i bestyrelsen for det statslige selskab Finansiel Stabilitet, der skulle rydde op og overtage de krakkede banker efter finanskrisen.

Men Finanstilsynet stækkes også af, at man ikke kan holde på sine medarbejdere. Avisen Information har beskrevet, at der hvert år er op mod 25 procent af medarbejderne, der forlader tilsynet, ofte til poster i den finansielle sektor.

Det bedste eksempel er tilsynets tidligere direktør Ulrik Nødgaard, der gik direkte fra jobbet som direktør i Finanstilsynet til at blive direktør i Finansrådet, finanssektorens interesseorganisation. De mange skift er problematiske af to grunde:

For det første fordi det kan betyde, at vigtig viden om, hvordan der føres tilsyn, pludselig findes blandt ansatte hos dem, der skal føres tilsyn med. Men i lige så høj grad fordi mange ansatte i tilsynet nidkært skal kontrollere virksomheder, de ved, de måske kommer til at arbejde for i fremtiden.

En sådan sammenblanding af interesser sætter meget store krav til moralen hos de ansatte i tilsynet og kan næsten ikke undgå – om ikke andet så ubevidst – at påvirke embedsførelsen.<blank>