Banedanmark: Snart får vi dæmpet skrigene fra banegraven

I Politiken onsdag (21. nov.) kunne man læse, at Jes Stein Pedersens ører græder over toglarm fra Vesterport.

Lyden, der hentydes til, er de høje hvin, der opstår, når togenes hjul skærer kanterne på skinner og sporskifter i kurverne mellem Københavns Hovedbanegård og Østerport. I fagsproget kendt som kurveskrig. Vi kender godt problemet, og vi forsøger også at afhjælpe det.

Stein Pedersen anbefaler, at vi indkøber smøreanlæg til skinnerne. Det er naturligvis ikke nogen ukendt installation for Banedanmark. I over 25 år har vi haft henved 200 smøreapparater i forskellige variationer opstillet på udvalgte steder på både Fjernbanen og S-banen, og langt de fleste fungerer korrekt og efter hensigten. Hvis ikke, ville aviserne være fyldt med endnu flere ’grædende’ ører.

Pointen er ikke kun at skåne folks ører; smøring nedsætter også friktionen mellem skinne og toghjul, så både skinner og sporskifter holder længere. Altså en god løsning for både ører, tog og skinner.

Dog fungerer løsningen ikke godt nok på strækningen mellem Københavns Hovedbanegård og Østerport. Problematikken er ikke ny for os; skinnerne er de mest befærdede i hele Danmark, og de slides langt hurtigere end i resten af landet. Tracéet (jernbanens forløb gennem terrænet) er tilmed i tidernes morgen lagt som en kurve, hvilket øger belastningen og støjgenerne. I dag ville man aldrig designe sådan et tracé et så trafikeret sted, og banegraven giver os desværre ikke mulighed for at ændre linjeføringen.

Det skal selvfølgelig ikke stå i vejen for, at vi skal forvalte vores jernbanearv bedst muligt. Vi udfører derfor løbende tilsyn og vedligehold med smøreapparaterne, særligt i banegraven mellem Hovedbanegården og Østerport, hvor vi ved, at problemet er stort.

Men sommerens hede har udtørret smøremidlet hurtigere end sædvanligt og gjort det svært for os at følge med.

Vi giver allerede nu denne strækning en ekstra tur i indeværende uge, så vi kan komme passagerer og naboer til hjælp.

Vi er aktuelt ved at indkøbe nye smøreapparater med den nyeste teknologi. I den forbindelse vil vi naturligvis undersøge, om apparaterne kan placeres mere hensigtsmæssigt omkring banegraven, for derved at reducere støjgenerne mest muligt.

Det er derfor vores forventning, at vi inden for kort tid får dæmpet skrigene fra banegraven - vi skulle jo nødigt have grædende ører, men alene glade brugere og naboer til banen.