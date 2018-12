Tidligere V-minister: Trods jubel og fadbamser hos DF er det såkaldte paradigmeskift et slag i luften At Folketingets flertal nu vil nægte integration er det glade vanvid. Og uanset nok så mange finanslove bliver der ikke hjemsendt flere asylsøger. Det lader sig ganske enkelt ikke gøre.

Der var jubel og fadbamser for åben skærm hos Dansk Folkeparti fredag.



Finansloven var i hus. Et paradigmeskift var indledt i udlændingepolitikken, lød det fra de glade politikere.

Jeg tror ikke, at der er noget, der er ændret. De politiske forsikringer er jo heller ikke nye. Trods stadige forsikringer er der jo næsten ingen, der bliver hjemsendt.

Skal kriminelle, der allerede har afsonet deres dom, straffes dobbelt og idømmes livsvarig forvisning til en øde ø og forkrøble som mennesker og blive endnu mere farlige for samfundet?

Der var også engang, at jeg troede, at man ville kunne sende asylsøgere og flygtninge hjem. Det ligger jo i det gamle flygtningebegreb, at flygtninge er mennesker, der ønsker at vende hjem til deres eget land, når forholdene tillader det.

Men intet er ved det gamle, når det gælder flygtninge og asylsøgere.

Kendsgerningen er, at det, allerede da jeg blev integrationsminister i 2007, var meget vanskeligt at sende afviste asylsøgere tilbage til hjemlandet.

De få områder, hvortil jeg overhovedet turde sende asylsøgerne tilbage, som f.eks. til Nordirak, var meget uvillige til at indgå en hjemsendelsesaftale. Som medierne beskrev dengang, tog det flere år og krævede helt utroligt med ressourcer at få den aftale halet hjem. Og selv derefter var det vanskeligt at gennemføre aftalen. Aftalelandet var ikke hjælpsomt.

Store politiressourcer med beskedent resultat

Asylsøgere ønskede meget forståeligt ikke at forlade Danmark frivilligt. Det krævede store politiressourcer for at ledsage blot et mindre antal asylsøgere hjem. Én fik blindtarmsbetændelse og andre fik andre lidelser i sidste øjeblik, så udsendelsen måtte udsættes igen og igen.

En tuneser skulle tilbage til Italien. Det turde jeg ikke engang, for Italien kunne ikke garantere mig, at den pågældende ikke ville blive sendt tilbage til Tunis. Den risiko ville jeg ikke løbe.

Sådan så virkeligheden ud for ti år siden, og i dag er det endnu vanskeligere at udsende, fordi verden bliver mere og mere usikker.

At Folketingets flertal nu ovenikøbet vil nægte integration er det glade vanvid. Den politik vil ikke blot ødelægge de mennesker, det går ud over, men den manglende integration vil betyde stigende problemer og ubehageligheder for resten af befolkningen.

Hvis det er slut med integrationen, hvad vil man så i grunden stille op med alle de mennesker? Skal dygtige mennesker, der kan gavne Danmark, gå ledige omkring på gaderne. Eller skal de spærres inde? Skal mennesker, der er flygtet, yderligere nedbrydes som mennesker, fordi et flertal i Folketinget mener det?

Skal kriminelle, der allerede har afsonet deres dom, straffes dobbelt og idømmes livsvarig forvisning til en øde ø og forkrøble som mennesker og blive endnu mere farlige for samfundet?

Uanset, hvor umenneskeligt, vi opfører os, så vil de mennesker, der er flygtet fra nød og elendighed, fra krig og forfølgelse, stadig foretrække at blive i smørhullet Danmark.

Der er nemlig ingen udsigt til, at de lande, de kommer fra, overhovedet vil blive så attraktive, at ret mange vil rejse frivilligt. Og tvinge dem vil vi ikke kunne i mange år.

Sådan ser virkeligheden i verden ud.