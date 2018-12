Opinionsredaktør: De professionelle debattører har magten, men bare rolig: Borgernes perspektiv er både vigtigt og populært

Et er, hvad man siger ved julebordet, når fadet med and går rundt for tredje gang, og samtalen falder på asylpolitik, krænkelser, folkeskolen eller Mellemøsten. Noget andet er at stille sig op i offentligheden og argumentere for sit synspunkt med risiko for at blive mødt med hovedrysten og hån fra fremmede.

Det kræver mod, og det mod er det lykkeligvis ikke lykkedes nogen at undertrykke i Danmark, selv om verden ellers ofte fremstilles, som om ytringsfriheden var i samme svindende tilstand som indlandsisen. Den store samtale, den folkelige debat, vores fælles diskussion har – trods nettrolde og anonyme brokkehoveder – nok aldrig haft bedre vilkår end i dag, hvor afstanden mellem eksempelvis politikere og vælgere er så kort som et tweet.

Men at tage ordet og bruge det er stadig en magthandling, og derfor falder det magtfulde mennesker naturligt at gøre det. De bliver lyttet til, fordi deres ord pr. definition rykker ved virkeligheden, og det er derfor, Politiken stadig finder det relevant at pege på årets mest dagsordensættende meningsdanner. Deres ord former vores samtale med hinanden, åbner nye rum og udvælger de temaer, der er behov for at komme til bunds i.

Men de, der fra dag til dag ændrer vores opfattelse af virkeligheden, kommer ikke højt op på en liste som denne. Faktisk kommer de slet ikke med, disse hverdagshelte, for de har sjældent gengangernes professionelle tyngde i debatten.

Til gengæld ligger de såkaldte ’almindelige mennesker’ ofte højt i statistikkerne over de mest læste debatindlæg. Sådan er det også i år. Det er stemmerne fra virkeligheden, der fortæller, hvordan de politiske beslutninger påvirker os. Sygeplejersker, lærere, pensionister, foreningsaktive, cyklister, bankkunder, indvandrere, som med personlige fortællinger nuancerer eller knuser de billeder, som magthaverne tegner af virkeligheden.

Disse mennesker har en særlig position, som selv en statsminister anerkender. I sin tale ved Folketingets åbning brugte Lars Løkke Rasmussen (V) Per fra Hedensted som sandhedsvidne, hvad angår det danske sundhedsvæsen. Senere i samme tale berettede statsministeren, der i øvrigt er nummer 7 på årets meningsdannerlister, om Katrine og Malou, som han mødte på Psykiatrisygehuset i Slagelse.

For menneskers oplevelser af samfundet er værdifulde og har betydning; de vidnesbyrd fra virkeligheden vil også fremover være udgangspunktet for den debat, Politiken hver dag forsøger at være garant for.

I vores kåring af Årets Meningsdanner synes der at tegne sig et billede af, at adgangen til magten er afgørende, hvis man vil sætte en dagsorden. Det er altså ikke nok at have leveret en stærk debatbog, som filosof Morten Albæk (nr. 59) har gjort, eller være fast klummeskribent som eksempelvis Berlingskes borgerlige sprogakrobat Mikkel Andersson (nr. 62) eller Politikens spinkonge Noa Redington (nr. 52).

Man må have en særlig position for at kunne slå igennem.