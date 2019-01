En god dag for arkæologer og en dårlig dag for Kaney West

En god dag for...

Arkæologer. Mysteriet har udfordret de fleste, som har besøgt pyramiderne i Egypten – hvordan filan fik de stablet alle de sten oven på hinanden? Teorien om, at de har brugt ramper, er en af de mest udbredte, men nu har man for første gang gjort et fund, som støtter den. Franske og britiske egyptologer har nemlig fundet et rampesystem i en gammel alabastmine syd for Kairo. Det skriver Jyllands-Posten. Rampen er tre meter bred med trapper på hver side og med en række dybe huller, som de mener er stolpehuller. Arbejderne har formentlig gået på trapperne i hver side og trukket alabastblokkene op ad slisken ved hjælp af reb slynget om stolperne. Og rampens hældning er så stejl, at den ikke udelukker, at metoden også har fungeret på Keops-pyramiden.

Og en dårlig dag for...

Kanye West. De færreste vil betegne Beyoncés optræden på den amerikanske musikfestival Coachella i april som hverken skrabet eller fejldimensioneret. Faktisk var hendes to timer lange koncert en af årsagerne til, at 2018-udgaven af festivalen blev betegnet som historisk vellykket. Men det er ikke godt nok til Kanye West. Festivalen ville ellers gerne have haft ham som hovednavn i år, men Wests krav viste sig umulige at leve op til. Festivalchefen bekræfter over for Billboard, at aftalen næsten var på plads, da West pludselig stillede krav om, at der skulle bygges en gigantisk scene til hans optræden. Scenen, som Kanye skulle designe, ville fylde så meget, at man måtte fjerne en stor del af toiletterne på festivalpladsen, og der var prioriteringen alligevel klar fra festivalledelsens side: toiletter før Kanye.