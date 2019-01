Cand.mag: Vælgere bør bestå en prøve, før de får stemmeret

Alle bør deltage i et kursusforløb med efterfølgende prøve for at få lov til at stemme ved valg.

Ville du lade dig operere af en person uden lægefaglig viden? Ville du være tryg i trafikken, hvis der ikke krævedes et kørekort for at køre bil? Der er sikkert ingen, der vil svare ja på disse to spørgsmål, for det kræver indsigt, viden og ofte også uddannelse at begå sig i det danske samfund. Det gælder blot ikke for valgretten.

Her skal man blot opfylde et alderskriterium, så får man medindflydelse på sine medmenneskers økonomiske og sociale uddannelsesmæssige muligheder. Alle kan gå hen at stemme, uanset om ens stemmeafgivning bygger på indsigt eller er styret af sure mavefornemmelser, uforklaret forurettethed og fake news, og det er lige så uhensigtsmæssigt som at lade sig operere af en kvaksalver. Alle bør derfor deltage i et kursusforløb med efterfølgende prøve for at få stemmeret.

Kursusdelen behøver ikke være noget stort og flot, men man skal præsenteres for partiernes ideologiske ståsted samt for, hvordan de økonomiske og værdipolitiske forskelle på partierne har indflydelse på samfundsudviklingen.

Det skal selvfølgelig være frivilligt at deltage i en prøve, men uden deltagelse heller ingen stemmeret. Det er vigtigere at få en kvalificeret valgdeltagelse end en kvantificeret. Og administrativt behøver det heller ikke blive det store nummer. Det kunne være på niveau med indfødsretsprøven.

Jeg kan tydeligt høre indvendingerne: Forslaget er antidemokratisk og elitært. Men det modsatte er faktisk tilfældet, det er en styrkelse af demokratiet og den folkelige deltagelse og indsigt.

Jeg har hørt mange groteske udtalelser, der afspejler manglende politisk indsigt, f.eks.: »Jeg stemmer på Venstre, fordi de er venstreorienterede«, »jeg stemmer på NN, fordi han er sådan en nydelig mand«, og jeg har mødt unge mennesker, der ikke kunne nævne blot én minister. Alligevel er de gået hen for at stemme.

Er overfladiskheden måske et udtryk for det demokrati, vi ønsker? En obligatorisk prøvedeltagelse vil måske sænke valgdeltagelse med et par procentpoint – sikkert ikke mere – og hvad så?

I jo højere grad de sociale medier bliver brugt til at fordreje og forvanske sandheden, og i jo højere grad populisterne bringer deres forsimplinger, desto mere brug bliver der for, at vælgerne har mulighed for selv at kunne bedømme de politiske partiers valggrundlag.