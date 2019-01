Svend Brinkmann: Spørg ikke, om dannelse og demokrati styrker økonomien. Spørg, om økonomisk tænkning styrker dannelse og demokrati

Kunst, kultur og dannelse bliver i konkurrencestaten til komponenter til at optimere nationaløkonomien, men hvad nu, hvis vi i stedet turde spørge, hvad økonomien gør for demokratiet, kunsten og dannelsen, spørger Svend Brinkmann i ugens klumme.

For nylig fik jeg endelig set ’Darkest Hour’. Filmen om Winston Churchills tidlige dage som premierminister, der som bekendt faldt sammen med nazisternes offensiv i Vesteuropa. Det var her, Churchill holdt sin allermest berømte tale, hvori han proklamerede »We shall fight on the beaches«.

Det fik mig til at tænke på mandens oratoriske evner, men også på de udsagn, han tillægges uden nogensinde at have sagt dem. Det bedst kendte er nok det, hvor Churchill angiveligt blev opfordret til af sine ministre at skære ned på kunst og kultur for i stedet at kanalisere ressourcerne over i krigsindsatsen mod nazisterne, hvortil han svarede: »Men hvad kæmper vi da for?«.

Vi har efterhånden vænnet os til at se kunst, kultur, dannelse, historisk forståelse, tillid, medmenneskelighed og alt ’det bløde’ som midler, der kan optimere nationens økonomi

Det modspørgsmål er et fantastisk godt svar, som der dog desværre ikke foreligger tegn på, at han skulle have sagt. Men mon ikke han kunne have svaret sådan – eller i hvert fald ment det? Under alle omstændigheder udtrykker det en støtte til alt det, der er umiddelbart unyttigt i en kortsigtet national sammenhæng: Museerne, kunsten, de humanistiske uddannelser, den almene dannelse osv. Selve demokratiet er det måske svært at tjene penge på, men det er ikke desto mindre det, mennesker både før og nu var og er villige til at kæmpe for.

Kampene kæmpes i dag med viden, produktivitet og konkurrenceevne

Heldigvis står vi i dag ikke i en verdenskrig, så kampene kæmpes ikke primært med krudt og kugler (når der ses bort fra nationens aktiviteter i Mellemøsten). Kampene kæmpes i dag med viden, produktivitet, konkurrenceevne, livslang læring, innovation, flexicuritysystemer og skattepolitik. Al den slags, som den såkaldte konkurrencestat mener skal understøtte nationen i konkurrencen med andre stater i en global økonomi.

Konkurrencestatens intellektuelle fader herhjemme, Ove Kaj Pedersen, kalder denne statsform en »kamporganisation skabt til at mobilisere samfundets ressourcer i konkurrence med andre stater«. Krigsmetaforikken er tydelig. I velfærdsstatens storhedstid reformeredes statslige institutioner for at skabe frihed, lighed og demokratisk medbestemmelse, men i konkurrencestaten er målet »at skabe effektive og konkurrencedygtige økonomier«, skriver Pedersen.

I stedet for at spørge, om eksempelvis dannelse og demokrati forbedrer økonomien, kunne man spørge, om den økonomiske tænkning forbedrer dannelsen og demokratiet

Vi kæmper altså stadig, blot med andre våben. Det falske Churchill-spørgsmål er derfor mere relevant at stille end nogensinde før: Men hvad kæmper vi da for? Vi har efterhånden vænnet os til at se kunst, kultur, dannelse, historisk forståelse, tillid, medmenneskelighed og alt ’det bløde’ som midler, der kan optimere nationens økonomi. Det bløde kommer ofte til at stå i de hårde tals tjeneste. Det er i hvert fald blevet sådan, museers, skolers og universiteters virke i stigende grad legitimeres. Det er ikke længere odiøst at sige »fra forskning til faktura« – det er blevet fuldstændig mainstream. Enhver humanist med respekt for sig selv lærer at begrunde, hvorfor filosofi, antropologi eller dramaturgi er rentabelt og til gavn for erhvervslivet.