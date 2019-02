Velfærdsstaten giver ekstremt god mening i kroner og øre, Cepos

I kroner og øre er velfærdsstaten en gevinst. Men det er hundesvært at erkende for liberalister.

Martin Ågerup, der er direktør i den borgerlig-liberale tænketank Cepos, lagde forleden en tankevækkende video op på sin facebookside. I videoen viser han på baggrund af beregninger lavet af Cepos, hvad velfærdsstaten egentlig koster en almindelig LO-familie.

Ågerups afsæt er, at man til venstre taler om gratis uddannelse, sundhed osv. Men som han formulerer det: »Velfærdsstaten er ikke gratis. Det er vanvittigt, at vi accepterer dette hemmelighedskræmmeri med vores egne penge«. I oplysningens tjeneste og med ordene »Her er beregninger, som det officielle Danmark ikke vil have, at du skal se«, viser han så, at en almindelig LO-familie, der tjener 59.600 kr. før skat, betaler 29.900 kr. om måneden for velfærdsstaten.

Det pædagogiske greb er, at Ågerup gennemgår hver enkelt post for LO-familien. F.eks. betaler LO-familien 4.400 kr. af indkomsten til uddannelse hver måned – heraf koster folkeskolen 1.800 kr., ungdomsuddannelser 700 kr., videregående uddannelser 600 kr. og SU 600 kr.

Pasning og pleje af ældre og børn koster LO-familien 3.000 kr. om måneden. Sundhed koster 5.000 kr. Pensioner koster 4.700 kr., mens andre overførsler som dagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge og barsel koster 4.500 kr. Osv.

Lad mig vide, hvad det giver jer af tanker, siger Martin Ågerup.

Fair nok. Her er mine: Min første tanke er, at udgifter til børnehave, folkeskolen, lægen, hospitalet, plejehjemmet etc. er udgifter, vi som enkeltpersoner under alle omstændigheder skal betale i et moderne samfund. I Danmark har vi valgt at gøre det over skatten. I andre lande sker det via forsikringer. Men der er altid en regning. LO-familien ville ikke stå med et kæmpe beløb i hånden hver måned, hvis velfærdsstaten ikke var der. Punktum.

Min anden tanke er, at velfærdsstaten omfordeler udgifter og indtægter over det enkelte menneskes livsforløb. I nogle perioder af sit liv trækker man på modellen, i andre perioder betaler man til den.

Det er rigtigt, at LO-arbejderen – lad os kalde ham Axel – betaler en høj skat i dag. Men i mange år af hans liv gik pengestrømmen den modsatte vej – fra velfærdsstaten til lille og unge Axel i form af børnehave, folkeskole, erhvervsuddannelse. Og senere får den midaldrende og ældre Axel måske brug for dagpenge og sygedagpenge og på et tidspunkt for pension og hjemmehjælp.

Hvem har været en udgift for hvem i Axel-velfærdsstat-forholdet? Men hov! Axel kom ikke på universitetet og fik ikke SU. Og hvis vi antager, at han er en af de heldige, der ikke bliver syg og arbejdsløs, har han da tabt på den der velfærdsstat, ikke?

Nej. Velfærdsstaten er en forsikringsordning; hvis Axel bliver syg eller arbejdsløs, står modellen parat.

Og så er der det særlige ved velfærdsstaten, at det fra en familiesynsvinkel også handler om at omfordele mellem generationer.

Lige nu betaler Axel en høj skat. Men en stor pose penge går til hans to børn, som er født på et offentligt hospital og går i institution. Hans kone har måske fået barselspenge. Axel har måske også en bror på førtidspension og en mor på plejehjem.Det bringer mig videre til min femte tanke: liberalisters blinde øje. De ser udelukkende den offentlige sektor som en udgift, som en klods om benet på den private sektor.