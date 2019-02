Peter Wivel bor i Tyskland: Jeg fik et chok over jødehadet på skoleskemaet

Vi får så let som ingenting fløjlsblød racisme ind under huden.

Tyske skolebørns vinterferie tog sin begyndelse i søndags. Undervejs i bussen til Danmark fortalte min yngste datter, at hendes 8. klasse havde fået en novelle for til vinterferien, så de ikke spildte alle syv dage. 40 sider på et for længst udlevet tysk. Jeg havde intet besvær med at liste den tynde bog fra hende.