Forsker i sikkerhedspolitik: »Se ikke geoengineering som en sovepude, men som et wakeupcall«

Forskere forsøger at udvikle teknologi, der kan holde globale temperaturer kunstigt nede. Selv om det kan lyde som et lovende alternativ til utilstrækkelige klimaindsatser, er der snarere tale om falsk tryghed og farlig naivitet, mener lektor i international politik Olaf Corry. For redskabet risikerer at sætte skred i politiske magtforhold og føje nye skadelige effekter til global opvarmning.

Forestil dig, at verdens ledere bliver enige om at indlede et indgreb, hvor man jævnligt sender partikler ud i stratosfæren for at reflektere solens stråler. Partiklernes refleksion betyder, at jordens globale gennemsnitstemperatur kan holdes nede, selvom mennesket fortsat udleder alt for meget CO 2 .

Forestil dig så, at der efter nogle årtier, hvor partikelindgrebet har eksisteret, og CO 2 -koncentrationen i atmosfæren fortsat er øget, udbryder politisk uenighed, som på kort tid får indsatsen til at bryde sammen. Partikeltilførslen stopper og med den også refleksionen af de solstråler, som nu rammer jordens endnu mere CO 2 -holdige atmosfære, så de globale temperaturer på meget kort tid stiger med 3-4 grader.

Der er folk, som taler om, at det her kan komme til at udløse tredje verdenskrig

»Hvis først man går i gang med det her, skal man pinedød blive ved med at gøre det eller i hvert fald fase det ud på en meget kontrolleret måde, for i modsat fald skaber man en akut opvarmning, som vil give økosystemer og mennesker alt, alt for kort tid til at tilpasse sig«.

Sådan siger Olaf Corry, der er lektor i international politik ved Københavns Universitet. Han forsker i sikkerhedspolitik og interesserer sig særligt for, hvordan global opvarmning kan sætte gang i verdens sikkerhedspolitiske dynamikker. I den forbindelse har han rettet opmærksomheden mod geoengineering, der er en samlebetegnelse for bevidst teknologisk styring af klimasystemerne. Teknologierne udvikles i vid udstrækning som et håbefuldt værktøj, der kan hjælpe os til at reducere skaderne ved global opvarmning. Men selv om der endnu mest er tale om tegnebordsteknologi, advarer Olaf Corry som en af de første mod at have en naiv tilgang til, hvor galt det kan gå, når noget, der ser godt ud i klimamodellerne, møder den politiske virkelighed. Ovenstående scenarie er blot et af mange eksempler på fremtidig dystopi udløst af geoengineering.

»Der er folk, som taler om, at det her kan komme til at udløse tredje verdenskrig. Jeg synes, det er meget dramatiske vendinger, men perspektiverne er sådan set interessante nok, fordi de drejer opmærksomheden hen mod politiske kædereaktioner, der kan følge af at gribe ind i klimaet«, siger Olaf Corry.

»Det helt store problem ved geoengineering er, at man inden for klimaforskningen har det med at antage, at der her er tale om et redskab, som vil blive brugt af en rationel enhedsaktør med godartede intentioner. Men hvor findes de i virkeligheden? Verden er tværtimod fuld af stater og grupper med forskelligrettede interesser, og geoengineering kan ribbe op i eksisterende spændinger eller være selve gnisten, der antænder nye konflikter«.

På hvilken måde?

BLÅ BOG Olaf Corry (f. 1971). Lektor i International Politik, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Forsker aktuelt i sammenhængen mellem klima og sikkerhedspolitik Forfatter til flere bøger og artikler om international politik og miljø.

»Forestil dig for eksempel, at Indien beslutter at iværksætte et geoengineering-program for at dæmpe de hedebølger, som for nylig har gjort dele af Indien næsten umulige at bo i og drive landbrug i om sommeren. Det er ikke helt urealistisk. Inderne konstaterer, at Vesten ikke er villig til at råde bod på den klimaskade, vi historisk set overvejende er skyld i. De har gode ingeniørtraditioner, og en ’solskærm’ i stratosfæren menes at være relativt billigt. Samtidig opstår der massiv tørke i Pakistan. Måske skyldes det Indiens klimaindgreb, måske ikke. Men pointen er, at det kan blive opfattet sådan. Begge lande har atomvåben, de har allerede været i krig med hinanden tre gange, og hvem ved, hvad der vil ske, hvis Pakistan føler det som en suverænitetsoverskridelse. Hvis vejrfænomener pludselig er noget, vi kan bebrejde andre i stedet for naturen som en tredjepart, kan det i sig selv skabe nye spændinger«.

Klimaforandringer forventes i sig selv at øge konfliktniveauet. Er det ikke et vilkår for fremtiden?

Offentligheden er simpelthen nødt til at være oplyst om de farescenarier, der også er forbundet med geoengineering, og klar til at tage diskussionen, når konkrete forslag en gang kommer på bordet

»Jo, men der vil være betydelig forskel på en verden, hvor klimaforandringer sker uden overlæg, modsat en verden, hvor nogle gør forsøg på at kontrollere klimaet. Kommer vi først derud, hvor stater hver især bruger de her teknikker i en kamp om at beskytte sig mod klimaet, kan vi stå i en helt ny geopolitisk virkelighed, hvor vejret bliver opfattet som et våben eller en slagmark. Ikke offensivt nødvendigvis, for der er allerede internationale konventioner, der forhindrer krigsførelse via angreb på naturen, men som et selvforsvar, hvor man forsøger at undgå eller flytte risici ved global opvarmning over på andre«, siger Olaf Corry og henviser til, at man allerede nu taler om muligheden for at udøve ’mod-geoengineering’, hvor geoengineering bruges til at eliminere andres geoengineering.

»Samtidig vil teknologien højst sandsynligt skulle effektueres i samarbejde med militæret, som råder over specialfly og andet nødvendigt udstyr. Det vil alt sammen sløre grænsen mellem krig og klima«.

Teknologierne er endnu kun på tegnebrættet, og ingen ved, om de nogensinde bliver til noget. Er frygten ikke overdrevet?

»Det er rigtigt, at vi p.t. taler om fugle på taget, men man må bare konstatere, at interessen for geoengineering stiger med rekordfart. I mange år har man faktisk set forsøg på vejrmanipulation, selvom det er en anden teknologi end det, geoengineering indebærer. USA brugte det offensivt mod Vietnameserne ved at forlænge Monsunen, og under OL i Beijing blev der sørget for, at skyerne tømte sig selv for nedbør, før de nåede ind over OL-området. Mindst 52 lande -10 flere end for bare et årti siden - menes at bruge det aktivt«.

Men det virker alligevel til, at det stadig ligger de fleste politikere relativt fjernt at snakke om …

»Jo mere klimaforandringerne begynder at kunne mærkes, og jo tættere på katastrofen vi kommer, des mere desperat vil man blive efter tilsyneladende nemme løsningsmodeller. Derfor er offentligheden simpelthen nødt til at være oplyst om de farescenarier, der også er forbundet med geoengineering, og klar til at tage diskussionen, når konkrete forslag en gang kommer på bordet«.

Race to the moon

Fakta Geoengineering Geoengineering er en bred betegnelse for bevidste, storskalerede indgreb i jordens klimasystemer med henblik på at modvirke global opvarmning. Metoderne inddeles typisk i to kategorier: carbon geoengineering, som genindfanger og oplagrer CO2, og solar geoengineering, som manipulerer sollys, eksempelvis ved at øge refleksionen via skyer, landoverflader eller partikler i stratosfæren. Der er stor usikkerhed om, hvorvidt teknologierne overhovedet kan lade sig gøre.

Et andet problem er ifølge Olaf Corry, at geoengineering risikerer at blive fremstillet som en nem plan B, der kan erstatte plan A i kampen mod global opvarmning.