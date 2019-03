1.300 børn af alkoholikere på venteliste til behandling: Vi er saftsuseme forpligtet til at hjælpe, når de selv kommer til os

Voksne, der drikker for meget, har ret til behandling inden for 14 dage. Men børn af alkoholikere har ikke de samme rettigheder.

Henrik Appel, landsleder i organisationen Tuba, der giver unge fra misbrugsfamilier gratis anonym rådgivning:

Sagen kort Fejhed, berøringsangst og stereotype forestillinger om alkoholisme efterlader mange af middelklassens børn alene, når de bliver udsat for omsorgssvigt. Det siger Anne Bitsch, der i næste uge udgiver en bog om sit liv i en familie med alkoholmisbrug og overgreb. Hun er vokset op med en psykisk syg og alkoholiseret mor, men ingen opdagede det fordi det foregik i et 'pænt' middelklassemiljø. Annes oplevelser er symptomatisk for de svigt der foregår i middelklassen, siger hun - og kritiserer systemet og samfundet, der så det, for ikke at gribe ind. Vis mere

Ser I ligesom Anne Bitsch en tendens til, at middelklassebørn går under radaren, når de bliver udsat for omsorgssvigt og misbrug?

»Ja, det er helt klart det, vi oplever. To ud af tre af de og unge, vi har i behandling, kommer fra middelklassen og opefter. Samtidig fortæller rigtig mange af de 3.000 unge, vi havde i behandling sidste år, at der ikke har været nogen, der har grebet ind, selv om de unge har fortalt, hvad der foregik derhjemme. Hverken skolelærere, familiemedlemmer eller andre har taget affære«.

Hvorfor tror du?

»Rigtig mange har svært ved at finde ud af, hvad de skal stille op. Men vi har alle sammen et ansvar for at gøre noget; det er ikke kun en offentlig opgave at gribe ind«.

Anne Bitsch siger, at vores stereotype forestillinger står i vejen for at opdage og reagere på svigt og misbrug. Oplever I det også sådan?

»I høj grad. Det er, som om at hvis folk bare er pæne og respekterede borgere, så kan det ikke stå galt til i hjemmet. Men her er det altså vigtigt at huske, at konsekvenserne for børnene er de samme, uanset om du drikker Krudtugler eller Amarone, så af med skyklapperne! Handl på det, du ser eller fornemmer. Der er ingen grund til at lade din intuition gå på ferie. Hvis du kan mærke noget, er du nødt til at undersøge det og handle på det«.

Men hvordan kan man gøre det?

»Ved at underrette kommunen, der kan undersøge tingene nærmere. Eller ved at tage tyren ved hornene og sige til den, der drikker, at du ser det og gerne vil hjælpe med at gøre noget ved det. Det er en svær opgave, men lad være med at have forældrenes øjne på det – se situationen gennem barnets øjne, og spørg dig selv: Er det et godt liv at have at leve i total uforudsigelighed i et hjem, hvor forældrene drikker?

Hvis det stod til jer, hvad kan der så gøres bedre fra samfundets side?

»Vi står i dag i en situation, hvor voksne, der drikker for meget, har ret til behandling inden for 14 dage. Men børn af alkoholikere har ikke de samme rettigheder. Det er langt mere tilfældigt, om de får hjælp. Lige nu har vi 1.300 unge på venteliste til vores behandling, og det er jo et kæmpeproblem, at de unge står uden muligheder for hjælp lige nu.

Jeg vil appellere til, at der kommer et politisk ønske om at give børn ret til hjælp. Det helt store fokus er på de tidlige og forebyggende indsatser, men hvad med dem, man ikke får spottet? Dem, som allerede har lidt skade? Dem er vi saftsuseme forpligtet til at hjælpe, når de selv henvender sig senere i livet med senfølgeskader«.