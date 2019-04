Andreas Kamm efter 40 år med flygtningearbejde: Vi kan med god ret sende migranter hjem igen

FOR ABONNENTER

Når millioner af mennesker banker på døren for at komme ind i Europa, må vi sige, at der er ikke plads til dem alle, mener tidligere generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm. Kun de, der flygter fra krig og forfølgelse, har ret til at være her. Ikke dem, der migrerer på grund ekstrem fattigdom, klimaforandringer og overbefolkning.