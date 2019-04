Medlem af Radikale Venstre: EU er fyldt med kompromiser, men vi kan ikke leve uden unionen

Jeg har meget at takke EU for, og mange ting kunne blive bedre, men det er netop derfor, jeg glæder mig til at stemme til EU-valget.

Mange har næsten per automatik en kærlighed for eller had til EU. Eller mere præcist det europæiske samarbejde, som er formaliseret i Den Europæiske Union, herefter kaldet EU.

Ofte kan jeg selv komme til kort, hvis jeg skal forklare de fordele, der er ved EU – specielt når jeg kan se, at jobmulighederne bliver presset af lavtlønsarbejdere fra andre EU-lande.

Når jeg ser på EU’s fordele, så er det først og fremmest et fællesskab på godt og ondt. EU har power til at forhandle med USA’s Donald Trump og Kinas Xi Jinping. EU er deres ligemand. EU sætter europæiske standarder, som alle producenter skal overholde, hvis de vil være på det europæiske marked.

EU er en meget kompleks størrelse, og alle, som har været til et afdelings- eller grundejerforeningsmøde, ved, hvor svært det er at få medlemmer til at finde enighed. Det bliver ikke lettere, når man sætter 27 lande sammen, der hver især har mange små særinteresser og modsatrettede ønsker.

Derfor er EU’s bestemmelser ofte kompromiser, bl.a. forbud mod krumme agurker – hvilket er afskaffet igen. Kompromiset om to hjemsteder for Europa-Parlamentet virker også håbløst og medfører et rejsecirkus mellem Strasbourg og Bruxelles hver måned.

Men jeg vil også fremhæve nogle af de ting, som EU har gjort, og som man ikke bemærker i hverdagen.

EU har sænket prisen for mobilbrug, så vi kun betaler 70 øre og ikke 2,5 kroner per sms fra et EU-land til Danmark.

Grundet Schengen-samarbejdet kan vi rejse rundt mellem mange europæiske lande uden at vise pas. EU har fastlagt, at vi i dag kun kan købe en støvsuger med en maks.-effekt på 900 W. Det lyder ikke til at flytte ret meget, men alle bække små tæller.

Øgede krav til effektive kaffemaskiner og hårde hvidevarer har medført store energimæssige besparelser i EU, så vi kan nedsætte vores CO 2 -forbrug.

EU har en grøn stemme, som vil udfase brugen af glyphosat, men den danske regering stemte for at forlænge tilladelsen til brug af glyphosat til 2022.

Jeg har meget at takke EU for, og mange ting i EU kunne blive bedre, men det er netop derfor, jeg glæder mig til at stemme til EU-valget 26. maj – så mit kryds kan være med til at sætte retningen for EU fremover.