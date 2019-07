Nu forstummer al snak i omklædningsrummet, på arbejdet, under familiefrokosten, for hvad er der at snakke om i fremtiden?

Efter at have set kvindernes VM i fodbold og U21-EM for mænd må jeg konstatere, at VAR-teknoligien ikke har gavnet fodboldspillet – snarere tværtimod. VAR har pillet alt sjov, spænding og dramatik ud af et spil, som vi elsker at se, diskutere, og analysere.